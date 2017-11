Desarmaron con máquinas algunos "Carribares" de la Costanera baja: Fotos

, personal municipal, funcionarios, efectivos policiales y curiosos, se pudo apreciar en la zona de los carribares.Es que ante el incumplimiento de una ordenanza, se decidió desarmar las estructuras que invadían una parte del parque Urquiza frente a los locales móviles.El fiscal municipal, Francisco Abero, explicó a Elonce TV que se trata de "situaciones totalmente irregulares y la decisión es comenzar a liberar el espacio y recuperar el espacio público para todos los paranaenses", dijo y agregó que"Creo que se están apropiando de un espacio que es de todos los paranaenses", remarcó Abero y agregó que "", recalcó el funcionario.Por su parte, Orlando Gómez, director de Habilitaciones Comerciales, señaló a Elonce TV que hay seis personas que dirigen los carribares y "lamentablemente, están usurpando el espacio público.", remarcó el funcionario municipal."Vamos a desarmar a los que tienen la estructura y posteriormente, al resto de los carribares, vamos a intimar con tiempo perentorio, a que desalojen el espacio y mejorar lo que concierne a esta estado calamitoso de la zona", afirmó Gómez a Elonce TV.pero acusó de la situación a uno de los carribares que "fue el que más creció: Construyó baños públicos y también hizo una habitación", relató.Por otra parte, señaló que "lo que yo no quiero es que me derrumben todo. Prefiero que me den unos días para desarmarlo, porque me costó construir ese techo", afirmó.VEA las fotos.