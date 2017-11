Comienza la venta de billetes para el tradicional sorteo de Navidad

El, y, además de los "estímulo" para agencieros y el auto, la moto y los Smart TV de la instancia No Ganadores.El tradicional "Gordo de Navidad", a las 21, a través de los bolilleros del IAFAS. Los apostadores podrán adquirir su billete en todas las agencias oficiales, hasta el mismo 30 de diciembre, a las 20:45.Como en las ediciones anteriores, el Sorteo Extraordinario de Navidad. Aquellos billetes que no hayan sido favorecidos en el sorteo tradicional, podrán participar en el Sorteo de Tickets No Ganadores, que se llevará a cabo el 24 de enero de 2018, a las 12, en la Sala de Sorteos del IAFAS. El mismo entregará como un automóvil 0 Km; una motocicleta 0 Km; y ocho Smart TV de 40".Para participar en esta segunda instancia, los apostadores deberán escribir sus datos personales en el dorso del ticket y depositarlo en las urnas correspondientes, ubicadas en las agencias oficiales, antes del día 19 de enero de 2018.En total, el Programa de Premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2017 pondrá en juego $ 12.665.650, ¡un millonario programa para el grande de todos los años!