Bértoli lamentó el error ante Independiente pero valoró el punto como visitante

El pasado domingo Patronato tenía la victoria, pero se llevó un punto en su visita a Independiente. El Rojinegro lograba un triunfazo ante el Rojo, pero en el final, Meza le da la igualdad a Independiente tras un error de Sebastián Bértoli.y que nos costó puntos en una situación donde teníamos el partido casi resuelto", se sinceró el arquero y capitán de Patronato tras el empate con Independiente.Si bien Independiente manejó el partido, Patronato estuvo a punto de traerse tres puntos de oro del Libertadores de América, la casa del Rojo de Avellaneda. Lo ganaba siendo efectivo desde la primera mitad con un gol de Sebastián Ribas, pero en el complemento, dónde fue todo del elenco local de Holan, Maximiliano Meza capitalizó un error de Sebastián Bértoli y marcó el 1 a 1 final."Hubo muchísimo esfuerzo de mis compañeros, porque en el segundo tiempo, Independiente lo dominó, se hizo un esfuerzo grande y lamentablemente, me tocó padecer ese error.Al mismo tiempo, Bértoli explicó a, porque el que hace se equivoca y el que no hace, no", referenció el arquero y sostuvo que "lo importante es que los errores no sucedan muy seguido y esa es la tranquilidad del jugador, y mía en este caso", dijo.Por otra parte, se refirió a lo importante del puesto de arquero, donde los errores se notan más que en otra posición, pese a tener la misma relevancia de trabajo. "Tras el empate con Independiente, el elenco de Pumpido se recuperó de dos derrotas consecutivas en la Superliga. Bértoli destacó el punto logrado en Avellaneda frente a un rival de jerarquía y habló del próximo partido de local. "Se valora por ser visitante, por ganar después de dosy explicó que "Boca e Independiente son equipos muy intensos, pero hicimos buenos primeros tiempos y sufrimos en el segundo", analizó. Elonce.com