La lucha de los padres de niños con Asperger para insertarlos en las escuelas

Madres que tienen hijos con Asperger relataron durante el programadelas dificultades que afrontan a la hora de inscribir a los chicos en las escuelas.En primer término, Mariana Martínez precisó que quienes padecen Asperger "procesan información del mundo de otra manera. Deberíamos tenerles paciencia para que ellos nos comprendan y darles herramientas para que ellos nos hagan la devolución"."Ocurre que el niño nos devuelve con gritos, berrinches o llantos porque no sabe cómo expresar lo que les está pasando en ese momento. Esa es la primera alerta que tenemos como padres. No saben decirnos qué les gusta, o que tienen frío o hambre. El chico no sabe cómo responder, ellos no copian, no imitan", describió.Por su parte, Lorena Rey, informó que "estamos con fecha de inscripción a los colegios y está complicado conseguir que los acepten"."Tenemos respuestas negativas para chicos que tienen notas excelentes", enfatizó. Y ejemplificó que una mamá inscribió a su hijo para Primer Año de la Escuela Secundaria "como en tres instituciones. En una directamente le negaron el banco cuando vieron el certificado de discapacidad".Martínez expresó que "las terapias son las mismas que para un chico con autismo. El chico no puede procesar el medio y no sabe cómo responder ante los estímulos".Asimismo, instó a los padres "a hacerse cargo, a buscar apoyo y ayuda".