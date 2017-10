Mensaje de un hijo adoptado: "El amor y el cariño son más fuertes que la sangre"

Florentino Alberto "Beto" Vera, personaje reconocido en la ciudad de Paraná por su trabajo en los medios de comunicación, fue protagonista de su propia historia hace dos años atrás cuando luego de haberse enterado que era hijo adoptado tras la muerte de sus padres, decidió donar médula ósea en reconocimiento y homenaje a esa pareja que lo acobijó.Ahora, Beto vuelve a dar la nota en un profundo mensaje hacia aquellas parejas que tienen hijos del corazón. "Que les digan la verdad a sus hijos, porque serán reconocidos". Es que él no se enteró que era hijo adoptivo sino hasta la muerte de sus padres."Antes no se acostumbraba a decirlo, quizás por miedo a un rechazo. Mis padres me adoraban y yo pensaba que debía ser así porque soy hijo único, pero en el entorno familiar, me tenían como si fuera una persona especial. Ellos vivían a través de mí. Todos sabían que yo era adoptado, y yo no, pero nunca me hicieron sentir que yo no era de su sangre, y eso vale muchísimo", rememoró ante el programaque se emite por"Es el doble reconocimiento a lo que hicieron por mí y a la familia, fue mucho más el arraigo en el cariño. Todo lo que hago hoy, es en reconocimiento a lo mucho que ellos hicieron por mí", reafirmó."El amor y el cariño son más fuerte que la sangre", reafirmó el hombre padre de Facundo y Gastón, ambos camarógrafos, y Santino."Si hay un papá y una mamá que quieren adoptar, que lo hagan, porque hay muchos niños en hogares que necesitan de papás y también hay chicos mayores, porque las parejas que quieren adoptar, prefieren adoptar un bebé o un niño de corta edad, pero creo que sería doblemente reconocido el sacrificio y amor que uno tiene por esos niños que son mayores", recomendó.