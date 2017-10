El escritor Mario Javier Vaena disertará en Paraná

¿Cómo me ubico en la vida?

Mario Javier Vaena, escritor y conductor del programa televisivo "Sobre la Vida y los Sueños", dará una conferencia denominada ¨Cambia tu Mirada para cambiar tu vida", la que se realizará el 5 de noviembre próximo desde las 20.30 en el salón del Centro Medico de Paraná."Los seres humanos habitualmente repetimos determinados esquemas mentales y también solemos repetir conductas. Cuando logramos tomar distancia de este modo habitual de vivir y tomar conciencia de otras miradas y de otras perspectivas comenzamos a hallar una gran cantidad de recursos que nos permiten reencontrar nuestra fuerza, descubrir nuevas ideas y proyectos e inclusive en muchos casos volver a sentir entusiasmo y pasión.Sin este cambio de mirada a veces quedamos atrapados en laberintos creados por nuestros propios miedos, dudas, contradicciones e incertidumbres.En esta conferencia veremos que esto nos ocurre a la mayoría de las personas por lo tanto si en algún momento te has sentido dueño de todos los defectos o inseguridades tomarás conciencia de que esto no es así. Lo que no podes es permitirte a vos mismo desplomarte en estados de ánimo paralizantes, por el contrario debemos instrumentar una serie de medidas concretas para ponernos en acción y transformar aquello con lo que nos sentimos mal. Los seres humanos tenemos que lidiar con muchas circunstancias y factores de un modo inteligente y estratégico", explicó el autor de exitosos libros de Autoayuda.Cuando se le consultó a Vaena, cómo propone él salir de todos esos condicionamientos, éste aclaró: "Puede ser propicio recordar que mi trabajo se basa en una investigación periodística de historias de vida reales realizada a lo largo de 10 años indagando el modo en que las personas comunes enfrentan y superan obstáculos en la vida. Esto nos aporta una mirada amplia y profunda, pero también una observación práctica, sencilla y concreta de la cual surgen herramientas para transformar nuestras vidas.Una de las primeras cosas que comprendí con estas investigaciones es que se pueden distinguir por su actitud dos tipos de personas: las que enfrentan y transforman sus circunstancias aquellas que quedan enredadas en determinados comportamientos autoparalizantes.Pero cuáles comportamientos nos enredan. "Los más comunes son: poner las culpas afuera, para no responsabilizarnos de lo que nos ocurre, ubicarnos en el lugar de victimas por lo que suponemos que si tenemos razones para quejarnos alcanza para justificarnos cuando en realidad aun teniendo buenas razones para quejarnos no será esto lo que nos sacará a delante ni lo que mejorará nuestras vidas, solemos querer alcanzar resultados rápidamente lo que termina por contaminar nuestra voluntad y nuestras iniciativas, solemos apostar al pensamiento mágico al suponer que en algún momento tendremos más suerte y las cosas se resolverán solas".Al preguntarle al escritor si existe alguna herramienta en particular que nos permita mejorar en la vida, éste argumentó: "Hay distintas claves y las profundizaremos en la conferencia del 5 de Noviembre, pero te puedo adelantar como síntesis que todo parte de re ubicarnos. ¿Cómo me ubico en la vida? Haciendo un pequeño viaje a mi interior que me permita aprender a registrar mis emociones y mis pensamientos. Para esto existen modos eficaces de conseguirlo. Cuando ponemos por ejemplo por escrito lo que sentimos y lo que pensamos surge una información que estaba dentro nuestro pero que quizás no nos dábamos cuenta. Comenzamos a distinguir mejor nuestras necesidades, y nuestras potencialidades. Podemos abocarnos a diseñar planes de acción concretos para bajar a tierra nuestras nuevas iniciativas. ¿qué puertas golpear?, ¿qué caminos adoptar? Muchas cosas comienzan a ordenarse.En su programa de televisión en Canal 26, Vaena habla de las problemáticas comunes a las distintas situaciones y etapas de la vida. "Estoy convencido que los seres humanos somos más parecidos entre nosotros de lo que a veces creemos, atravesamos crisis vitales similares, así como distintas necesidades según la etapa: necesidad de construir proyectos afectivos, situaciones de desamor, separaciones, duelos, miedos al futuro , necesidades de construir nuestra supervivencia económica, temor a perder el trabajo, la capacidad de recrearnos en proyectos nuevos, hay una serie de situaciones vitales que en las distintas etapas de la vida todos debemos enfrentar y resolver. En muchos de estos aspectos estamos igualados.También estamos igualados en los miedos, pero están quienes quedan paralizados frente a otras personas que comprenden que es inevitable sentir miedo pero logran superarlos no sin esfuerzo y por fin avanzar", adujo al respecto."Gran parte de nuestra tarea consiste en vencer nuestras propias cobardías y accionar", recomendó."Lo primero que nos llevamos de la conferencia es cierto alivio. Cada uno viene con sus preocupaciones, sus angustias sus incertidumbres a cuesta y en la charla nos sentimos identificados, vamos viendo que muchas veces se trata de sentimientos comunes al resto de las personas lo que nos muestra que no eres dueña de todas las debilidades, por el contrario, muchas de estas cosas las experimentamos todos y forman parte de la condición humana. Luego nos llevamos herramientas concretas para la acción, es decir claves que tenemos que poner en práctica inmediatamente. Cuando confeccionamos un plan de acción pasamos de la mera expresión de deseo de mejorar en mi vida a la creación de las nuevas condiciones dadas para trasformar mi vida. Entendiendo además que se trata de un proceso y no de cuestiones de pensamiento mágico. Me va a ir mejor porque voy a aceptar que en la vida siempre existen dificultades- cuando una cosa se arregla otra cosa se descompensa-pero aún así cuando aprendo a pararme de otro modo frente a esas circunstancias tengo los recursos y las herramientas para resolverlo.También nos llevaremos de la conferencia, la cuota de motivación necesaria para emprender este nuevo camino. Ya no miro como si tuviese una montaña de tareas delante y los ¨leo¨ como problemas, sino que comienzo a verlos como desafíos y tengo el entusiasmo y la pasión necesarios para resolverlos", detalló Vaena.De acuerdo a lo que indicó el autor de exitosos libros de Autoayuda, "las personas solemos confundir quienes somos, con las circunstancias que estemos atravesando en la vida. A nosotros no solo nos definen nuestras circunstancias, somos también la suma de nuestras potencias, potencialidades y capacidades de aprender, crecer y madurar. Tu eres mucho más que tus circunstancias actuales".Las entradas anticipadas pueden obtenerse en librería Del Ateneo, ubicada sobre calle Buenos Aires 35.Mario Javier Vaena es autor de los libros: Sueños realizados, Sentido de Realidad, Reinventa Tu Vida, Construye Tu Fuerza, Una oportunidad de transformarte, y Cambia tu mirada. Será lanzado como autor en España a principios del año próximo por Random Pinguin House editorial que comparte el primer lugar en el mundo en ventas con editorial Planeta. Los libros de Mario Javier Vaena circulan desde hace algunos años en México y varios países de Latinoamérica.