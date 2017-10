Once por Todos 2017: este martes se realiza la reunión informativa

En el marco de la 13º edición de Once Por Todos, la jornada de once horas solidarias donde se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de seis localidades entrerrianas, estese realizará la primera reunión informativa.La misma tendrá como objetivo la coordinación y organización general del evento, como así también se compartirán novedades y se entregarán afiches y volantes.A la reunión, que tendrá lugar, están convocadas las distintas vecinales, organizaciones, instituciones, clubes, entidades y quienes tengan interés de participar de una nueva edición de Once por Todos.Este año los beneficiados son hospitales, escuelas y entidades de Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Santa Elena y Feliciano.