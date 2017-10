Festejarán 30 años del Sindicato Deportivo de Árbitros de la República Argentina

El Sindicato Deportivo de Árbitros de la República Argentina cumple 30 años y, en Paraná, lo festejarán con una cena. Será el lunes a partir de las 20.30 en la Sala Mayo.



Diego Roque Altamirano, secretario general de la seccional Entre Ríos, explicó a Elonce TV que "van a concurrir árbitros de toda la provincia, familias, autoridades y deportistas destacados".



Por su parte, Adrián Fonzo, árbitro nacional e integrante de la Comisión Nacional de SADRA, dijo que "es una experiencia que en sus comienzos no la vivimos, pero vimos el resultado que nos permitió a los árbitros del interior llegar a la AFA, al profesionalismo. Eso hizo que los árbitros tengamos las mismas posibilidades".



Y agregó: "Desde el fútbol amateur no podíamos ni imaginar que íbamos a estar en el sistema del fútbol profesional desde nuestras ligas. Se nos abrió esa posibilidad. Han sido 30 años de mucha felicidad".



Además, confirmaron su participación en Once por Todos. "Va a ser un gusto devolver desde el arbitraje lo que la sociedad nos da siempre", dijeron. Elonce.com