Forzaron un puesto de diarios y revistas y lo que no se llevaron lo tiraron

Horacio Ceola hace 25 años que tiene su puesto de venta de diarios y revistas en la esquina de calles Salta y La Paz de la ciudad de Paraná. Pero esta mañana cuando llegó para realizar su trabajo como todos los días se encontró con que vándalos le habían forzado una puerta y tras llevarse unas pocas cosas, desparramaron las revistas por toda la vereda e incluso las arrojaron a un volquete ubicado a unos pocos metros."Llegué esta mañana y me encontré con la puerta abierta, las revistas tiradas por todos lados y todo mojado por la lluvia de anoche", dijo en declaraciones aAlgunos ejemplares pudo rescatar para ver si las puede devolver a los distribuidores, pero las pérdidas son importantes. La lluvia registrada durante la noche mojó gran parte de las revistas."Se robaron un sillón, un banquito y una garrafa. Lo que más siento es el daño que me hicieron", expresó indignado, y agregó: "Vamos a seguir, vamos a empezar de vuelta". A pesar de que las pérdidas son importantes.Por otra parte, Horacio recordó que "hace 25 años que estoy acá y nunca me había pasado nada. Pero últimamente se están viendo muchas cosas por este lugar, muchos robos. Desde que se instaló el bar (en referencia al ubicado en la esquina de Salta y La Paz), los que cuidan coches cada vez hacen más desastres; roban autos, baterías; desde que están ellos empezaron los problemas acá y hoy me tocó a mí", lamentó.