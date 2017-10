Se mudó ayer y el temporal de esta madrugada se llevó el techo de su vivienda

Paraná Árboles caídos y voladuras de techos por la tormenta en Paraná

El fuerte viento y la lluvia de la madrugada generaron diversos inconvenientes en la capital entrerriana. Debido a las fuertes ráfagas que se desataron pasadas las 2.30 de este viernes, cayeron varios árboles en diversas zonas. Hubo voladuras de techos y anegamientos, señalaron autoridades de Protección Civil.En la zona de Circunvalación y Almafuerte, más precisamente, en el barrio 20 de junio, se produjo la voladura de un techo de una vivienda donde reside una mujer con sus hijos.y agregó que con la lluvia "perdí los muebles, todo", dijo la mujer."Nosotros terminamos la casa con el crédito Argenta, una amiga me prestó para los tirantes y nos mudamos ayer", relató María y explicó que "era todo nuevo, hace dos días terminamos la casa", afirmó.En diálogo con este medio, María hizo un pedido solidario para que la "ayuden con chapas y tirantes para poner el techo de la casa. Ojalá me ayuden con lo que puedan", se esperanzó la mujer.y agregó que los vecinos de la zona le contaron que el viento pega fuerte en la zona, aunque aclaró que "fue la única casa a la que se le voló el techo en el barrio", relató Barreto."No tengo otro lugar para ir", dijo María y afirmó que algunos vecinos "se acercaron a ayudar pero no hay nada para hacer, porque no tengo los materiales para poner el techo y tampoco plata", relató la mujer que"No se cómo vamos a pasar la noche y menos el fin de semana porque está todo mojado", señaló Barreto. Para quien pueda colaborar,