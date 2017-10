Denuncian negativa de escuelas para inscribir niños con Asperger

Madres de niños con Asperger aseguraron aque en gran cantidad de establecimientos educativos ponen trabas para recibir a sus hijos.Mariana Martínez relató durante el programaque "es una cosa que viene de larga data. De entrada ya tenemos el no. Ni siquiera se fijan en las notas, en la trayectoria escolar o el cuaderno de seguimiento. En la Secundaria específicamente, generalmente nos dicen que no de entrada. En la primaria también tenemos situaciones de este tipo".Afirmó que "tenemos que estar a la suerte de una buena docente, un directivo que se quiera capacitar, que no le tenga miedo a un chico con Asperger o TGD. En los colegios tenemos esta negativa de entrada"."Los chicos siempre tienen su maestra de apoyo y sus terapistas. A mi hijo le llegaron a decir, hace dos años, que era un problema. Sigue pasando. Es injusto, porque la educación es un derecho y ellos realizan terapia durante años, desde que son diagnosticados", resaltó. Y continuó: "Necesitamos que el colegio siga aportando lo suyo para que adquieran herramientas sociales. Ellos se empiezan a desenvolver bien, a dar respuestas al entorno a ser funcionales y alumnos excelentes. Pueden desenvolverse muy bien, pero en las escuelas secundarias nos dicen que hay cupos"."Estamos muy preocupadas porque las inscripciones están cerrando. Parece aberrante que personas que están capacitadas para enseñar no quieran aprender a tratarlos", expresó Martínez, quien dio su número telefónico (156230837) para que quienes tengan hijos con TGD o Asperger puedan contactarse.