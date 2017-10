"Tano" y su conmovedora historia: "Es como si ellos me dieron un mundo entero"

, se presentó el hombre que ayer conocíamos por, por su apodo: Tano.Florencia no para de sorprenderse. "La gente es muy amable, cariñosa, me han mandado muchos mensajes y me han llamado desde ayer, que salimos en la tele. ¡Hasta las 2 de la mañana estuve contestando mensajes!", aseveró a: Les acercaron "una cama nueva, colchón y almohada nuevos, ropa; además una mecedora que él tanto deseaba. Va a estar muy bien", contó con alegría."Tano", en diálogo cony sin poder contener la emoción, aseveró:

"Es como si ellos me dieron un mundo entero"

El encuentro que cambió sus vidas



Con estas palabras, Tano sintetizó su alegría."Mi casa es su casa. Le decimos que él haga lo que quiera, que prenda la tele, que coma lo que desee de la heladera.El hombre agradeció el apoyo recibido por la comunidad. "Se ha acercado gente de entidades, de la iglesia, también amigos. Es algo maravilloso recibir estas cosas para él. Hemos sido muy bien acogidos por la sociedad", puso relevancia Marcos.A su vez mencionó que ellos, al igual que lo han hecho con, ayudan a gente que en situación vulnerable: "Siempre damos lo que podemos, sacamos algo de nosotros, siempre, para darlo".Marcos mencionó cual es "el secreto" de tanta entrega: "El reflejo de nuestro amor (de Florencia y suyo), se ha visto reflejado en la vida de nuestro hijo y gracias a él, hemos conquistado la vida de Tano"."Fue una mañana fría, de camino al jardín, pasamos a comprar los bizcochitos que Tizi me pide todos los días. Lo vimos a Tano. `Vamos a comprarle algo al abuelo`, me dijo. Compramos bizcochitos y un sándwich. Él se lo dio. `Abuelo estás contento`, le dijo. `Si M'hijo`, le respondió. El abuelo nos agradeció y le pregunté qué era lo que más necesitaba. Me contó que necesitaba calzado, tenía unos borcegos que le hacían doler los pies. Tenía todo lastimado, él tiene un dedo amputado que le dificultaba para caminar", relató la mamá del niño al programa Buenas Noches.i; para sus padres, este interrogante del niño, los empujaba a seguir en la búsqueda. Empezaron a orar, contaron, hasta que lograron ver de nuevo "al abuelo".Tiziano volvió a comprarle un sándwich, como era su deseo. "Lo pusimos en el auto, y lo llevamos a casa", dijo con alegría el niño a. La familia lo adoptó, lo alojó en su casa.