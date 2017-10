Video: "Las caras de Paraná por los ojos de una yankee": La experiencia de Samanta

Samanta Steinert tiene 23 años, nació en Nueva York pero está en Paraná desde hace siete meses, por una beca para enseñar inglés. Le gustó tanto la ciudad que decidió retratar a los paranaenses y este jueves, en la Casa de la Cultura, presentará su trabajo "Las caras de Paraná por los ojos de una yanquee".En diálogo con el programa, de, contó que "dibujo mucho y quise hacer retratos. Tengo cinco cuadernos llenos de dibujos de las caras de Paraná, con gente que conozco en la calle. Las cosas que me gustan más de los rostros son las cosas que generalmente a ellos no les gustan, como las caras redondas o el pelo oscuro. Creo que hay un estándar que viene de EE.UU e Inglaterra que plantea que hay que tener una figura muy delgada, pelo rubio y ojos claros para ser lindo. Yo creo que la belleza viene de muchas formas".Sobre su vida, relató que "viví siempre en Nueva York con una niñera argentina, oriunda de Caballito, Buenos Aires. Crecí aprendiendo el castellano y la cultura, por lo que quería tener mi experiencia propia con la gente de acá. Ella entiende mucho el inglés pero habla poco, entonces me enseñó el castellano".Además, cómo llegó a la ciudad y explicó que "elegí Argentina y desde la beca me enviaron a Paraná. Me quedaré un mes más, me encanta esta ciudad. Se dice que es ciudad con alma de pueblo y eso es cierto. Al principio, cuando hice amigos e íbamos por la calle, saludaban a todos. Yo pensaba que mis amigos eran celebridades. En Nueva York hay un montón de gente pero nadie se conoce".Resaltó la familiaridad que existe en la ciudad y aseguró que días atrás fue a comer una ensalada a un local de comidas y conoció a un joven de Texas que habla español. Inmediatamente se hicieron amigos."Extraño mucho a mis padres. Tengo un hermano que tiene 25 años y es el director de recursos humanos de una empresa que vende flores. A mi familia le cuento sobre mis amigos, sobre mis clases, sobre la generosidad de la gente. Hace unos días un artista me contactó para regalarme un cuadro de la ciudad. Eso para mí es hermoso porque es una persona que no conozco", indicó.Consideró que "al cariño que los argentinos muestran con el beso en la mejilla o el abrazo, nosotros lo mostramos con el idioma. Somos de decir por favor y gracias o de hacer preguntas de la vida, pero de manera respetuosa. El paranaense es muy amigo".Reconoció que le encanta el mate y a EE.UU se lleva dos. "Tomo con té, con café, tereré, cocido", dijo y remarcó que "en Estados Unidos se identifica a Argentina por el fútbol, el tango y la carne".Destacó que en nuestro país "la comida sana es muy barata, sobre todo las frutas y verduras. No obstante, creo que hay obstáculos culturales, porque los argentinos están acostumbrados a comer harina no integral".Habló también de su rutina diaria: "me levanto a las 9 o a las 10. Voy a correr a la costanera una hora, todos los días. Luego doy clases en UADER, aunque a veces doy clases particulares. Siempre estoy dibujando durante el día y me junto con amigos. Acá salí dos veces al boliche, porque en EE.UU la fiesta empieza a las 23 y termina a las 3 de la mañana. Acá comienza a las 2 de la mañana y yo me acuesto a las 23. Es necesario saber que en mi país hay gente que cena a las 17".