Nueva oportunidad de cumplimiento para contribuyentes con planes en mora

Se trata de una segunda etapa de cumplimiento voluntario para aquellos contribuyentes con planes de pago caducos por falta de pago de alguna cuota. Hasta el próximo viernes 27 de octubre hay tiempo para de gestionar un único vencimiento integrado.En el marco del Eje Cobranza Activa del Plan de Gestión que lleva adelante la Administradora Tributaria (ATER), y habiendo operado la reversión de 100 planes correspondientes a importantes deudas, se dió a conocer una segunda etapa operativa de cumplimiento para los contribuyentes con planes de facilidades caducos por la falta de pago de cuotas pendientes, que no hayan sido revertidos a la fecha.La misma se extenderá hasta el próximo viernes 27 de octubre y habilitará a los contribuyentes alcanzados, a continuar los planes suscritos, previa cancelación, en un pago, de las cuotas pendientes hasta el mes de octubre.El Director de Interior de ATER, Fabián Galeano, explicó que "en línea con la normativa que prorrogó el plazo para levantar caducidades, se busca propiciar el pago voluntario de deudas. En este caso, mediando un único pago por el total de lo adeudado más los accesorios correspondientes a la fecha de vencimiento, se permite continuar con el plan de pagos suscrito de acuerdo al cronograma previsto al momento de acogimiento" dijo.Tras un primer cierre operado el pasado 17 de Octubre, donde se ordenó la reversión de más de 100 planes correspondientes a grandes deudas, Galeano enfatizó la importancia de que los contribuyentes (y sus asesores) consideren esta oportunidad de poder dar cumplimiento a obligaciones pendientes, "atento a que vencido ese plazo, no hay ninguna posibilidad de recuperar el mismo, ni de prórroga posible y, por consiguiente, se pierden los beneficios a los que el contribuyente hubiese accedido oportunamente", concluyó .Respecto de la modalidad de tramitación, desde ATER reiteraron que los contribuyentes alcanzados deberán concurrir a la representación territorial más cercana hasta el próximo viernes 27 de octubre para solicitar la emisión que integra todas las cuotas vencidas de cada plan suscrito, debiendo ser abonado hasta el mismo día 27 y recordando que los pagos realizados con posterioridad a esa fecha NO tendrán validez alguna.Finalmente, recordaron que para mayor información, las líneas de atención al contribuyente (0810 888 2837) se encuentran disponibles para la atención de inquietudes en horario habitual de 8:00 a 13:00 o bien mediante correo electrónico a consultas@ater.gob.ar