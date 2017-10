El proyecto del Parque Tecnológico volvió a comisión

El proyecto que afecta hectáreas del Parque Nuevo "Humberto Cayetano Varisco", con destino a la radicación de un Parque Tecnológico y a la construcción del edificio propio de la Escuela N° 78 "Intendente Juan Carlos Esparza" volvió nuevamente a comisión en el Concejo Deliberante.



"Hemos recibido nuevos aportes que queremos incorporar, lo cual nos parece pertinente", dijo a Elonce TV el edil oficialista, Carlos González. Precisó que estos puntos "tienen que ver con la regulación y la preocupación que existe por el resto de las hectáreas del parque. Se busca subsanar una carencia que el resto del sector ha tenido respecto de un programa de cuidado."



"Vamos a dotar el espacio verde para que tenga una preservación acorde a lo que queremos", subrayó.



Enseguida puso de relieve que "se han incorporado algunas hectáreas que tienen que ver con un expediente atrasado que estuvo mucho tiempo demorado. En general los loteos deben hacer al municipio una donación de espacios verdes y para circulación. Esto no se había tratado. Es espacio de la cementera que está contiguo también cedía unas cuatro hectáreas que se debían incorporar y no habían sido incorporadas. Ahora serán integradas al igual que el aporte que hace la provincia".



Finalmente, González argumentó que "la ocupación edilicia no va a llegar al 40% de las nueve hectáreas. Estamos incorporando cuatro, por lo que prácticamente no estamos tocando la superficie del Parque". Elonce.com