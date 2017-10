La alegría de un vecinalista por las mejoras que se realizan en plaza Sáenz Peña

La Municipalidad de Paraná, a través de personal del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos, comenzó este martes con los trabajos para la puesta en valor de la plaza Sáenz Peña . Las tareas tienen lugar en el sector de juegos y también se encara la manutención de plantas y árboles.Según registró, los municipales reacondicionan el sector de juegos y retiran los que no estaban en condiciones.En la oportunidad, el presidente de la comisión vecinal Sáenz Peña desde hace 20 años, Raúl Sender, ante nuestro medio no ocultó su alegría cuando esta mañana vio las máquinas trabajando."La plaza Sáenz Peña es lo más grande que tenemos, es histórica, es un espacio verde brutal", resaltó el vecinalista ante. "Los vecinos están enloquecidos con lo que están viendo", agregó.Sender dijo estar "muy contento" por los trabajos, porque según reveló, hasta llegó a pensar que su sueño no se cumpliría. Y en esa línea, adelantó uno de sus proyectos para concretar antes de retirarse de la presidencia de la vecinal: "Quiero iluminar un eucaliptus que está acá".En la ocasión, el hombre agradeció al director del Centro de Integraciones de los Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Roberto Sabbioni, y también le pidió que "no se olvide del expediente" porque "hace dos años me prometieron bancos de cemento".Las labores se extenderán durante toda la semana. Por lo tanto, se pide a los padres que llevan a sus hijos a este sector que tengan el mayor cuidado posible ya que no se prohibirá el uso de los juegos durante los arreglos.