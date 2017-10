Ex directores de una escuela deben devolver dinero que nunca rindieron

El Concejo General de Educación (CGE), ordenó a Jorge Alfredo López y María del Luján Álvarez, ambos ex directores de la Escuela N° 200 "Soldados de Malvinas" de Paraná, devolver una suma de dinero que fue depositada para el establecimiento y nunca fue rendida. Asimismo, el CGE dispuso la separación del cargo de López como director interino hasta que finalice la instrucción del sumario por la desaparición de 77.345 pesos, fondos que fue retirando entre febrero de 2012 y junio de 2015. Una medida similar, y en la misma resolución, se tomó con Álvarez por 5.000 pesos que se retiraron de la cuenta de la escuela, entre el 19 de septiembre de 2011 y el 8 de febrero de 2012.



Por otro lado, la actual directora de la institución, Claudia Marta Nemi, deberá decidir ahora cómo ejecuta unos 85.000 pesos en créditos, que decidió no gastar hasta que se resuelvan las irregularidades. "Yo puse como condición que se solucionara esta situación para gastar los fondos que se depositaran en la cuenta de la escuela, porque mi gestión está limpia", aclaró.



"Mi gestión está limpia. Esta denuncia tomó estado público por prueba que nosotros pusimos a disposición", subrayó Nemi en declaraciones a Análisis Digital. Sucede que públicamente trascendió un dato erróneo, como si la actual directora hubiese realizado las mismas maniobras que denunció.



"Yo puse como condición que el dinero que se fuera depositando en la cuenta de la escuela, no se gastara hasta que no se solucione esta situación", agregó la actual directora de la Escuela Soldados de Malvinas de Paraná. "Por eso, cuando desde el CGE se comunicó la resolución sobre el dinero que nunca se rindió y sobre los responsables por ese faltante, resolvió también que se ejecute el dinero que se fue acumulando en la cuenta y que había decidido que no se tocaba", explicó la docente.



Ausencias y falta de dinero para la escuela



Jorge Alfredo López es responsable sobre 77.345 pesos que le faltaron a la escuela Soldados de Malvinas de Paraná, entre el 13 de febrero de 2012 y el 10 de junio de 2015. La plata era del Programa Provincial para la Igualdad Educativa (PIIE) y debía rendirse al Sistema de Transferencias de Recursos Educativos. Pero López que ahora es un director suplente interino apartado, nunca compensó con comprobantes el dinero que utilizó, para transparentar en qué y cómo lo gastó. Por eso los docentes del lugar lo denunciaron y se inició un sumario administrativo que el CGE resolvió el 17 de octubre.



Además, la cartera educativa le reprochó "haber incurrido en 32 inasistencias injustificadas" a partir del 28 de agosto de 2017 y hasta el 11 de octubre de 2017. "Claramente con la documentación obrante en autos, los informes de competencia y las denuncias correspondientes, se puede constatar que existe una conducta irregular por parte del señor López", indica la resolución del CGE. Por eso la recomendación es "disponer la separación del cargo/afectación del señor López, en miras de preservar a la comunidad educativa, apuntando al normal desenvolvimiento mientras se corrobore la conducta supuestamente desplegada por él, quien al asumir los roles de docente, voluntariamente se ha obligado a cumplir, a tener de lo informado por la Coordinación de Políticas Socioeducativas, la Dirección Contable de Programas Nacionales, los informes de la Dirección y Supervisión, como las constancias de autos, hasta tanto se esclarezca su situación, facultando a la Dirección Departamental de Escuelas de Paraná a afectar al cumplimiento de otras tareas".



Esa la resolución Nº 4.796 del CGE, emitida el 17 de octubre, también dispuso "intimar" a la señora María del Luján Álvarez a que en el plazo de "72 horas" proceda a "realizar la rendición correspondiente a la suma de 5.000 pesos que retiró en el período comprendido entre el 19 de septiembre de 2011 al 8 de febrero de 2012 de la tarjeta Ticket Nación de la Escuela Nº 200 Soldados de Malvinas". Y agrega: "De no realizar la rendición correspondiente al reintegro del citado monto en el plazo otorgado, se procederá a realizar todas las acciones judiciales y administrativas pertinentes a fin de lograr el recupero de los mismos".



De igual modo se ordenó con López, para que reintegre en un plazo de 72 horas los 77.345 pesos "que retiró en el período comprendido entre el 13 de febrero de 2012 y el 10 de junio de 2015".



Ejecución de fondos



La medida del CGE también contempla la ejecución de fondos depositados para la escuela, que hasta ahora estuvieron inmovilizados. De este modo, Claudia Marta Nemi, actual directora de la institución, podrá disponer de 85.831,50 pesos que le corresponden al establecimiento y que no se tocaron hasta resolver las irregularidades denunciadas.