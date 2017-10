Rotary Club destacó trabajo de personas e instituciones por actos solidarios

El Payaso Plim Plim, premiado



Quienes resultan seleccionados son propuestos por los ciudadanos y elegidos por un comité, con el fin de rescatar y realzar los valores que están en crisis actualmente en nuestro país.Gadys Taverna, desde el Rotary Club mencionó aque fueron homenajeados "peluqueros solidarios, el papa de un nene con el síndrome de Tourette, quiénes acompañan con su colaboración a los wichis, la asociación de celiacos, dos policías que crearon un botón antipánico. Tenemos de 15 a 20 instituciones destacadas", en una iniciativa que año a año se repite, desde 2004. "Paraná es muy solidaria", puso relevancia.Juan Ramón Conde fue homenajeado en la noche de este lunes. Pero ya no es Ramón, es Plim-plim, el payaso paranaense que cada año se suma a la jornada solidaria de Once por Todos. Cada año reúne pañales para bebés y adultos mayores."Dedico este premio a los comerciantes que a través de tantos años me han dado trabajo y a la gente. Me saco el sombrero por la gente que ha colaborado conmigo, por ayudarme a cumplir mi sueño", confió, emocionado.