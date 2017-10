Voto accesible: "Es rapidísimo y muy fácil" aseveró elector

El presidente de una mesa de la escuela Pedro Giachino de Paraná, dijo a Elonce TV que "sorprende que a veces se puedan tomar `la licencia` y vienen igual, a cumplir con su deber cívico" al tiempo que agregó que "es mucha la gente que ha concurrido por la mañana. Ha estado bastante movido, mucha gente mayor ha concurrido a votar", y han pedido hacer uso del voto accesible.



"El presidente de mesa baja con la urna y el padrón para hacer la votación. El elector, custodiado por la fuerza y con el presidente de mesa que lo campaña, si el elector quiere, hasta dentro del lugar. Muchas veces, si el elector decide que no quiere de esa manera, espera afuera", aseveró.



Un ciudadano que salía para emitir su voto accesible, aseveró a Elonce TV: "Todos los ciudadanos tienen que cumplir con esta obligación. Siento mucha emoción; es un festejo, lo haces cada dos años". Relató que cuando comenzó a tener edad de votar, "no lo hacía porque trabajaba y me retenían el documento. Me quedó la duda porqué era de esa manera. Cuando tuve la libertad de poder hacerlo, quise cumplir".



"Fue rapidísimo y muy fácil, uno se va adecuando a las circunstancias. Lo he visto por televisión y ya sé hacerlo", dijo por último.



"Es cada vez mayor el porcentaje de gente que quiere sufragar. Ha venido muchísima gente mayor, que por la edad no les corresponde votar, pero han venido a ejercer su derecho y muchos, han pedido hacer uso del voto accesible", puso relevancia un fiscal. Elonce.com.