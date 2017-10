Senegalés votó en Paraná y expresó: "Quiero lo mejor para todos los argentinos"

Amadu Sou nació en Senegal, África, pero desde hace varios años vive en Argentina. De hecho, le gusta tanto nuestro país que se nacionalizó argentino y este domingo concurrió a votar.



"Me parece lo mejor venir a votar, hace muchos años que vivo acá. Quiero lo mejor para todos y me gusta participar con los argentinos. Ya voté en otras ocasiones", expresó ante Elonce TV.



En ese sentido, comparó las realidades de su país natal y Argentina, y dijo que "tienen muy buenas realidades. Yo amo mucho este país, voto con toda mi nacionalidad. No me interesa mucho la política, para mí los políticos son todos iguales".



Luego de votar, contó, se reunirá con sus amigos a esperar los resultados por televisión. Elonce.com