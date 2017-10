Trabajadores de Salud Municipal iniciarán una retención de servicios

El secretario de la junta interna de ATE municipal, Roberto Alarcón, dijo que se resolvió iniciar el lunes la medida de fuerza para evitar "mezclar" lo político con lo gremial, en atención a las elecciones de este domingo.



Los trabajadores de Salud Municipal de Paraná se reunieron este jueves en asamblea para resolver las acciones a seguir ante la ausencia del Departamento Ejecutivo a las dos últimas audiencias convocadas en la Secretaría de Trabajo, donde los trabajadores esperan que llevara respuestas a sus planteos. El Municipio presentó en esas oportunidades un escrito pidiendo cuarto intermedio. El último se fijó para el próximo 27 de octubre.



Por eso los trabajadores resolvieron "arrancar el lunes con retención de servicio por tiempo indeterminado", confirmó Alarcón y explicó que se irá evaluando en asamblea "cómo se sigue al otro día", según exista o no alguna convocatoria. El dirigente no descartó que se vayan profundizando las medidas.



Los trabajadores quieren "una mesa de diálogo seria" para ir resolviendo los puntos en conflicto. "Ya tienen que venir con respuestas concretas", sostuvo Alarcón.



Por otro lado, aclaró que la decisión de comenzar recién en lunes con las acciones se tomó para evitar mezclar "lo partidario con lo gremial o de los trabajadores, para que no se interprete como una cuestión de política", teniendo en cuenta las elecciones de este domingo. (APF)