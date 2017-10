Joven paranaense ganó cuatro medallas en Campeonato Panamericano de Bochas

Del miércoles 11 al sábado 14 de octubre se llevó a cabo el 2° Campeonato Panamericano de Bochas Categoría Sub-23 especialidad "Raffa Volo" en las modalidades de Juego (individual, parejas y tercetos) y Tiro (precisión), en la ciudad de Carlos Barbosa, Estado de Río Grande do Sul, Brasil.



El campeonato fue organizado por la Confederación Brasileña de Bochas y fiscalizado por la Confederación Panamericana de Bochas, con la participación de seis Confederaciones, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Argentina se quedó con el Sub-Campeonato en la clasificación general sumando los puntos obtenidos en las modalidades de juego individual, parejas y trio.



Leonel Orbegozo tiene 20 años, es paranaense e integra la confederación argentina. Obtuvo cuatro medallas como subcampeón, en las modalidades individual, pareja y trio. En tiro precisión, salió cuarto.



En diálogo con Buenas Noches, relató que comenzó a jugar a las bochas, desde muy chico (cinco años), "me llevaba mi `viejo`. Un día me dijo que elija entre el fútbol y las bochas: elegí las bochas, jugaba con él y los señores que jugaban con él, en el Club Paracao". Esta complicidad en el deporte que los unió desde que Leonel era niño, hacen que hoy continúe: su padre y él trabajan juntos.



Tiene en su haber "14 campeonatos provinciales, 3 argentinos y este panamericano" , contó.



Luis Vernay, presidente de la Asociación Paranaense de Bochas, mostró a Elonce TV, su enorme orgullo, ya que "Leonel ha sido desde que tenía siete años el `abanderado`. Lo vimos crecer, comenzó en la escuelita en Club San Agustín. Le marcamos los errores, él acepta todos los consejos. Es talentoso, pero humilde, lo que es importante para seguir creciendo".



A este deporte lo practica "lunes, miércoles y viernes, en Club Alumni y si tengo especial, practico todos los días de la semana", detalló el joven.



A su vez Vernay, al aludir al talento de Orbegozo, manifestó: "En el sub 23 que se hizo en Tres Arroyos, Leonel tuvo una especial distinción: en la final, sacó siete veces el bochín afuera. Le regalaron después de culminar el campeonato, el bochín, como mejor bocheador del torneo". Elonce.com.