Tras las elecciones, de las escuelas "hay que sacar todo tipo de suciedad"

En la escuela Blas Pérez Colman del complejo Hogar Eva Perón de la capital entrerriana ultimas los detalles para los comicios legislativos del próximo domingo. La directora, Stella Maris Salas, precisó que mañana recibirán las urnas. "En el establecimiento habrá habilitadas 13 mesas. No nos olvidemos que cada padrón tiene aproximadamente 300 ciudadanos, así que estamos hablando de cerca de 4.000 personas que circulan ese día por el establecimiento", manifestó en declaraciones aMaría del Carmen González, videcedirectora y designada delegada electoral, indicó que habrá cuarto oscuro accesible. "En agosto el desarrollo fue normal y se terminó alrededor de las 21.30, sin inconvenientes", recordó.El lunes en la escuela no habrá actividades porque "hay que hacer una desinfección profunda", dijo la directora. Y acotó: "los baños es lo que más se usa y hay que dejarlos en perfectas condiciones, al igual que las aulas. Por eso no hay actividad escolar, pero se garantiza el comedor"."Por más que están los cestos para tirar los papeles, las aulas y los pizarrones no quedan en condiciones. Los baños son fuentes de contagio y hay que sacar todo tipo de suciedad de los mismos" después de la jornada electoral, concluyó Salas en declaraciones al programa