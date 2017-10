Guillermo, el chofer servicial: "Uno tiene sus valores, que vienen desde chico"

Paraná El gran gesto de colectivero paranaense que trasladó a embarazada al hospital

Una mujer, embarazada de tres meses, viajaba junto a su pequeño hijo en un colectivo de la empresa Ersa Urbano, de Paraná el jueves a mediodía. Una camioneta se atravesó y el chofer frenó bruscamente para evitar un accidente. Como consecuencia del rápido movimiento, la cabeza de su hijo golpeó contra su panza y le provocó un gran dolor.Inmediatamente, el chofer, Guillermo Astudillo, tuvo un gran gesto: pidió a los pasajeros que se bajen y llevó rápidamente a la mujer hasta el hospital, mientras en el camino le pedía a una patrulla que abriera paso al colectivo.En diálogo con, el colectivero señaló que no pensó que este gesto iba a tener tanta repercusión, porque "desde que sube hasta que llega a destino. En la empresa nos capacitan para esto y para brindar un buen servicio. Después".. Les pedía a los pasajeros, que son muy compañeros, porque nos vemos todos los días, que por favor bajaran porque tenía que llevarla a la señora. Gracias a Dios encontré al 911 que me fue abriendo camino".Así llegó "rápido al San Roque, donde ya tenían todo listo, la silla de ruedas para llevarla. Gracias a Dios están bien la mamá y el bebé"."Estuvimos en el hospital hasta que la terminaron de atender y después la llevé hasta la casa", acotó.Además, puso de relieve que "el lema de la empresa es tener al pasajero y la atención por sobre todo. En las capacitaciones siempre se hace hincapié en esto".No obstante, admitió que "Desde la empresa ERSA revelaron a este medio que Guillermo ha tenido otras acciones similares. Y él recordó una de ellas: "En la plaza San Miguel una señora intentó subir, se golpeó y se lastimó una pierna. Se rompió una várice, así que le salía mucha sangre. En esa ocasión también encontré el 911 en la esquina, que me abrió paso hasta que llegamos al San Martín. Gracias a Dios tampoco pasó nada".", completó Astudillo antes de disponerse a retirarse de su domicilio en barrio Paraná V para cumplir con su empleo de todos los días.