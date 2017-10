Después de cuatro meses en la calle, los Petrechelli accederían a un terreno

llevan cuatro meses viviendo en una carpa, a la vera de la calle, tras haber sido desalojados del predio de la zona de calles Churruarín y López Jordán de Paraná donde vivieron durante 35 años.Esta familia paranaense vivió en la misma casa durante 33 años. Los desalojaron el 13 de junio, les rompieron las paredes con martillos, luego ingresaron las máquinas. Debieron pasar cuatro meses en una carpa. "Esto no es vida", había dicho Griselda Petrecheli aAhora, todo hace suponer que en el mediano plazo existen posibilidades de que puedan, al menos así lo confirmaron desde la Defensoría del Pueblo de Paraná.En síntesis, la familia no era usurpadora de esa gran parcela de Churruarín y López Jordán, hasta. En su momento reclamaron la posesión del terreno, pero nunca prosperó el trámite. Meses atrás, quien lo adquirió, se adjudicó la titularidad y ganó una demanda que desató el desalojo, el mismo tuvo un antecedente en 2014 que no prosperó.Luis Garay, el Defensor del Pueblo, dijo a: "Seguimos trabajando en el tema. No nos falta nada más que presentar una nota al gobernador para un subsidio y así, de una vez por todas, esta familia pueda comprar un terreno. Ellos vendieron parte de lo que tenían, hicieron un ahorro y ahora".Garay contó quey para conseguirlo debía tener ciertas condiciones, como que fuera a través de una inmobiliaria, que tenga titularidad y que una vez que se consiga, la familia abandone el espacio público que es adonde se encuentran ahora."Se va a dar. Para hoy ya tenía que estar el presupuesto con las firmas de la inmobiliaria, va a salir porque está el compromiso", dijo Garay y reafirmó que, y que la otra se hará cargo la familia.Cierto es que los Petrechelli deberán esperar un poco más, pero por lo menos ahoraDesde la familia contaron que tenían una instancia en Tribunales por una carta documento que les enviaron quienes los desalojaron. Tanto Griselda Chávez como su hija, Gabriela Petrechelli, contaron que todo este tiempo pasaron frío y soportaron las lluvias; que los niños están enfermos con gripe, que no la están pasando bien.Reclaman, además del terreno de siempre,. "Hay una solución, que nos devuelvan aunque sea un pedazo de tierra y yo les cedo el resto, y que nos devuelvan los años de impuestos que pagamos aquí. Cómo nos van a dejar así en la calle", dijo Chávez con dolor.