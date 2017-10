Comenzó la entrega de las primeras tablets a jubilados entrerrianos

Tras el período de inscripción y en el marco del cronograma anunciado, para el 18 de septiembre se había previsto el sorteo que definiría el acceso a los dispositivos. Un total de 7.100 deben ser entregados por el municipio de Paraná, a adultos mayores de 60 años, que cobren por Anses la jubilación mínima, en una iniciativa que -tal como se anunció- tiene como fin incluir a personas de este grupo etario en las nuevas tecnologías.



El grupo Positivo BGH, joint venture entre BGH de Argentina y Positivo de Brasil, informó a través de un comunicado de prensa que ha comenzado con la entrega de las 3.500 tablets a jubilados y pensionados de la provincia de Entre Ríos, en el marco del programa +Simple, que también tiene presencia en Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, CABA y Salta, y que se continuará extendiendo en otras ciudades y provincias del país.



La iniciativa, a cargo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Anses, entregará más de 150.000 tablets a adultos mayores de 60 años.

"Con acciones como esta continuamos sumando mecanismos y acciones no solo para reducir la brecha digital y democratizar el acceso a las tecnologías, sino también para resguardar y garantizar el derecho a las comunicaciones de todos los ciudadanos del país", aseguró Miguel De Godoy, presidente de Enacom.



Explicó que la implementación del programa +Simple "permite reducir la brecha digital entre las nuevas generaciones y los adultos mayores, brindándole a éstos últimos mayor independencia y promoviendo su participación activa en la sociedad. A su vez, acerca herramientas para que puedan cuidarse, hacer sus trámites, comunicarse y sentirse autónomos".



"Uno de los principales objetivos que tenemos en el Enacom es seguir conectando cada vez a más usuarios, en este caso particular, a los adultos mayores. Nos llena de orgullo saber que con iniciativas como ésta, estamos reduciendo la brecha digital e incluyendo socialmente a nuestros abuelos", dijo Agustín Garzón, gerente Ejecutivo de Enacom.



Por su parte, Leandro Pugliese, Country Manager del grupo Positivo BGH, aseguró que la compañía tiene una amplia experiencia en el sector educativo. "Buscamos otorgar valor agregado a través soluciones educativas IT con productos sencillos pero robustos, en este caso destinado a los adultos mayores. Nos pone muy felices que abuelos de todo el país puedan incursionar en las nuevas tecnologías de nuestra mano", dijo.

En el mes de septiembre, el grupo Positivo BGH ganó una licitación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), por $ 77 millones, para proveer tablets a jubilados y pensionados en marco del Programa +Simple.



Los dispositivos provistos por Positivo BGH tienen pantallas de 8" y cuentan con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento. Sus cámaras frontal y trasera son de 2MP. Las tablets incorporan el software +Simple, que provee Enacom, ajustado para la ciudad donde el adulto mayor la va a utilizar.



El grupo Positivo BGH es proveedor de equipos de los programas de inclusión digital en la educación de los Ministerios de Educación de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, además de una extensa experiencia internacional en licitaciones clave asociadas con programas educativos, de capacitación y formación, tanto en Uruguay como en África.