Con una radio abierta, pidieron que se esclarezca el caso Maldonado

La multisectorial de Derechos Humanos y la Coordinadora por la Aparición con Vida de Santiago Maldonado, convocaron a una radio abierta en plaza 1º de Mayo. La actividad se desarrolló durante la tarde de este jueves para pedir justicia y que se esclarezca el caso.Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad, explicó aque "exigimos el esclarecimiento de la desaparición forzada de Maldonado, más aún con el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut. Estamos pendientes y a la espera de que se confirme que es él. Esto reafirmaría lo que sostuvimos desde el primer día: que Maldonado estaba en la comunidad del Pu Lof el 1º de agosto y que fue secuestrado por la gendarmería nacional, que lo desapareció durante todo este tiempo. Si se confirma que es él se agravaría la situación, ya que sería desaparición forzada seguida de muerte".En ese sentido, pide que se avance en la investigación y en la responsabilidad que le cabe a algunos funcionarios del gobierno nacional, como Patricia Bullrich, Germán Garavano y Claudio Avruj.Por su parte, Clarisa Sobko, expresó que "pedimos que el nuevo juez que interviene en la causa actúe como administrador de la justicia. Supimos que hay un imputado. Eso veníamos pidiendo. ¿Cómo puede ser que al día de hoy ninguno de los responsables de la gendarmería sea indagado? Queremos que se retire de su lugar Patricia Bullrich, como una de las jefas de la gendarmería".Y agregó: "Ojalá la autopsia nos vaya diciendo si es o no es Santiago Maldonado. Si es, queremos saber cómo fue asesinado. Fue un cuerpo plantado como dijo su familia y es todo muy sucio a días de las elecciones. Están jugando con esta desaparición forzada, le están dando un escarmiento a la población mapuche para decirles que no luchen por sus derechos porque les puede pasar esto. Este es un estado que utiliza la represión, lo estamos viendo. Después de la represión y pasar las cosas más horribles de una desaparición forzada, salen a proteger a sus fuerzas. Esto no tiene que volver a pasar".