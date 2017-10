Esperanzas en la familia desalojada por una nueva instancia judicial

Bajo las tormentas de viento y lluvia que se registraron en la zona y en un improvisado acampe a un costado de la calzada,tras haber sidoy López Jordán de Paraná donde vivieron durante 35 años."Mañana me voy a encontrar en Tribunales con mi abogado Cabrera, porque acá ya no se puede vivir más.", indicó Griselda Petrecheli a

"Como puede ser que el Estado no se haga cargo, si yo le pagué"

"Esperamos soluciones desde el gobierno o el municipio,", exigió la mujer."Pasamos las noches despiertos, desvelados. Tengo una hija bajo tratamiento de diálisis, los chicos con broncoespasmos, y mi esposo con problemas de presión", indicó Griselda Petrecheli.Es que los Petrechelli, unas 25 personas, unidas por lazos familiares, que constituyen ya tres generaciones que habitan el lugar desde 1982, plantearon ante la Justicia, el recurso de usucapión para adquirir la propiedad definitiva del inmueble por la posesión veinteañal.Desde el año 2003, comenzaron a pagar impuestos por Tasa Inmobiliaria (que estaban a nombre de José Ángel Petrechelli). Además de abonar durante todos estos años, los Servicios Sanitarios y de luz eléctrica.Pero el recurso de usucapión no avanzó y lo que si prosperó fue el juicio por desalojo encabezado por Liliana Cabrera Bustos, quien en 2014 se constituyó como la nueva propietaria del predio y exigió que los moradores fueran retirados del lugar.Finalmente, fueron desalojados el pasado 13 de junio en medio de un fuerte operativo policial."No sé quién es el dueño, porque yo tengo entendido que el dueño es mi marido. Pero", argumentó la mujer."Parece una joda, porque los impuestos llegan a mi nombre . Entonces en qué quedamos. Que el que dice ser supuestamente el dueño, un Dr. Próximo de Córdoba, que me pague los 33 años que cuide ese lugar", indicó Petrecheli."Quiero que me devuelvan mi plata, porque", apuntó.Mientras tanto, la familia lleva cuatro meses en la calle. Subsisten gracias al apoyo y contención de los vecinos.