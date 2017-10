Video: Así granizaba en Colonia Avellaneda y hay nueva alerta

En medio del alerta por tormentas intensas y granizo, en varias oportunidades durante la mañana de este miércoles el cielo se oscureció sobre la capital entrerriana.Si bien hasta el momento no hubo vientos de gran intensidad, si hubo lluvias importantes durante algunos minutos.En Paraná, alrededor de las 10, uno de los chaparrones fue acompañado por algunas piedras, las cuales no fueron de gran tamaño, mientras que tampoco alcanzaron para teñir de blanco las calles, dado que el fenómeno duró menos de un minuto.Pero fue mucho más notorio en Colonia Avellaneda. Allí, según registró el vecino Mario Rivas, el granizo "se extendió por algunos minutos". No obstante, acotó que "lo más intenso fue la caída de agua en poco tiempo", dijo aMientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió a las 11.26 un nuevo alerta de corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo. El mismo abarca Diamante, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Paraná, Tala, Victoria y Villaguay. La advertencia tiene una duración de tres horas.También afecta a los departamentos santafesinos de Constitución, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Jerónimo y San Lorenzo.