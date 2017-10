Video: La historia de Peregrina: la perra que encontró un hogar tras la Procesión

El pasado viernes se realizó la edición número 35 de la denominada Peregrinación de los Pueblos, una procesión donde miles de personas recorren a pie los 90 kilómetros que unen la localidad de Hasenkamp con la capital entrerriana.En esta oportunidad, entre las tantas historias que siempre deja esta muestra de Fe,pudo conocer la de Peregrina, una perrita de la calle, que consiguió hogar tras haber acompañado a la multitud en el extenso recorrido que se inició el viernes 13 y finalizó el sábado 14 en el Santuario La Loma de Paraná."Estuve haciendo la peregrinación y a la altura de Cerrito, en la noche, vi que un perro había empezado a acompañarnos, pero varias personas me dijeron que ya venía desde Hasenkamp", comenzó relatando Anastasia Ríos, y agregó que cada vez que "podía y la cruzaba le dada agua porque venía muy agitada".Tras ello indicó que "cuando llegué al Santuario La Loma y me abrazo con mi mamá le cuento que había habido una perrita que nos había acompañado y a la noche cenando le comenté a mi hermana Juliana, se ofreció a adoptarla si la encontrábamos".Ante la inquietud, publicaron la solicitud en el perfil de una red social dedicada a la búsqueda y ofrecimiento de perros perdidos y encontrados, desde donde llegó el mensaje que la perra todavía se encontraba en la zona del Santuario. Hacia allí se dirigió la familia y logró localizarla en la zona de calles Arroyo Correntoso y Pablo Crausaz. "Estaba exhausta, tirada en el pasto", dijo Anastasia y llevaron al animal hasta su casa.Como no podía ser de otra manera, decidieron bautizarla "Peregrina".En la mañana de este martes, y a pesar de la lluvia; Juliana Ríos decidió llevar la perra hasta el veterinario para que la controlara, pero, asustada por la lluvia y la tormenta, el animal se escapó y luego de una hora volvieron a (re)encontrarla en la Facultad de Ciencias Económicas. "Teníamos miedo que, al no estar acostumbrada a la ciudad, tuviera problemas con los autos y el tránsito", indicó Anastasia, pero afortunadamente estaba a salvo.Por su parte, Juliana, quien adoptó a Peregrina, contó que tiene dos hijos que siempre le estaban pidiendo tener un perro más, ya tienen uno, y les había prometido que cuando se diera la oportunidad sumarían a un integrante más a la familia. Por eso cuando su hermana le contó la historia de la perra le dijo que la quería."Seguramente será una niña mimada", estimó Juliana y dio cuenta que Peregrina aun es una cachorrita. Asimismo, indicó que el veterinario que la revisó estimó que la perra caminó a los costados de la ruta, sobre el pasto, ya que no tiene las almohadillas gastadas y durante el recorrido la gente le fue dando agua ya que no estaba tan deshidratada."Ojalá que siga haciendo historia porque creo quey lo que hizo Peregrina fue un acto de Fe, para demostrarle a la gente que si ellos que son animales pueden hacerlo, la gente también", expresó Juliana. Finalmente, junto con su hermana dejaron un mensaje a toda la sociedad para que "quienes tengan un lugar en su corazón, adopten un perro de la calle".