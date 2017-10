Escritores presentan sus obras en la Feria del Libro de Paraná

Paraná Encarecido pedido de libreros que encabezan la Feria en Sala Mayo

Hasta este domingo de 9 a 21 puede visitarse la Feria del Libro en la Sala Mayo de Puerto Nuevo de Paraná con entrada libre y gratuita.En la muestra, además de los 78 stands en los que libreros locales, de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, San Juan, Río Negro y Córdoba exponen sus sellos, los escritores regionales tienen la oportunidad de presentar sus trabajos. Tal fue el caso de Gloria María Panza quien presentó su investigación tituladay Carina Almada, su obra; ambas fueron invitadas por la Editorial Plumas del Litoral.Gloria María Panza, es una maestra jubilada y según comentó, el trabajo fue una investigación para terminar su carrera de licenciada. "Hice la investigación hace diez años atrás, y cuando volví a leerla hace tres, me dije `estamos igual o peor´ porque en el libro menciono mucho la violencia entre chicos", contó la escritora ay según advirtió: "La violencia atraviesa la sociedad y ya se instaló entre los mismos docentes y entre los padres".Por su parte, Carina Almada contó que su obraes una novela romántica sobre fútbol. La historia transcurre en la cafetería del club Barcelona y una de las protagonistas, argentina ella, conoce a uno de los jugadores del equipo y a lo largo de la obra, le va contando distintas historias donde él juega."Mi aporte fue el de poner algo de la vida del jugador que no se conoce, porque se lo relaciona con el glamour y el éxito, pero no tanto con su entrenamiento, el sacrificio, la devoción y la disciplina que hay que tener para llegar a alta competición", argumentó Almada, quien según anticipó, su próximo libro estará centrado en el fútbol local, con lo cual, investigará sobre los entornos de Patronato y Atlético Paraná.En la oportunidad, organizadores de la Feria del Libro anunciaron que este domingo a las 19 habrá un taller de poesía para niños denominado "Todos somos poetas", el cual estará a cargo de la santafesina Alejandra Bosch y el ilustrador Cristian Lemos.