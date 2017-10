Boca Juniors llegará a Paraná después del mediodía del sábado

La expectativa en torno al histórico encuentro que disputarán este domingo a las 20.05 Patronato y Boca Juniors va creciendo con el paso de las horas. Y no solo los hinchas del equipo entrerriano están ansiosos, sino que muchos simpatizantes xeneizes se acercarán hasta donde el plantel estará alojado con la intención de obtener algún autógrafo o fotografía con los futbolistas o el cuerpo técnico.Está previsto que mañana, después del entrenamiento, el plantel de Boca viaje a las 12.30, en vuelo charter a Paraná. En medio de un fuerte operativo de seguridad, se trasladarán desde el aeropuerto hasta el hotel Mayorazgo, donde permanecerán alojados hasta poco después de las 18 del domingo, cuando se dirigirán hasta el estadio Presbítero Bartolomé Grella. El vuelo de regreso a Capital Federal está previsto para el domingo, apenas terminado el partido.Boca vendría con cuatro cambios, tres obligados y uno táctico, respecto del equipo que derrotó a Chacarita por 1 a 0, para enfrentar a Patronato. Dos variantes en la defensa, otra en el medio y una en el ataque.En la zona defensiva, Leonardo Jara volverá a ser el marcador de punta en lugar de Gino Peruzzi y Santiago Vergini reemplazará a Paolo Goltz, quien según el parte médico oficial -tras realizarse ayer los estudios correspondientes- tiene una distensión en el músculo pectíneo derecho.Goltz se retiró el miércoles de la práctica con una molestia muscular y estará inactivo durante una semana. Pero como la Superliga no se jugará en la fecha del domingo 22 por las elecciones legislativas, el zaguero volvería contra Belgrano por la séptima fecha, en la Bombonera.En el medio, Nahitan Nández será el reemplazante de Fernando Gago, quien ayer fue operado de la rotura de ligamentos cruzados y lateral interno de la rodilla derecha.En el ataque, Oscar Junior Benítez ingresaría por el suspendido Edwin Cardona, expulsado ante Chacarita, aunque Cristian Espinoza también tiene posibilidades de ingresar.Un posible once de Boca para visitar a Patronato incluye a Agustín Rossi; Jara, Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Junior Benítez.