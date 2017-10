Habrá una bicicleteada por el Día del Bastón Blanco

Se realizará este sábado un paseo en bicicleta por el barrio San Agustín, a partir de las 15.30. Esta actividad se desarrollará como la segunda actividad del Plan Trienal de la fundación que administra el hogar Jardín Florido.



"Tenemos dos actividades en el año. Una es en el mes de junio y otra para el Día del Bastón Blanco", explicó Raquel Marcoantonio, presidenta de la Fundación Jardín Florido.



"La bicicleteada se hace en el marco del Día Mundial del Bastón Blanco. Es un paseo en bicicleta por el barrio San Agustín. Puede participar toda la familia, en bicicleta, patineta, rollers, monopatín o lo que quieran usar para desplazarse. Hay un recorrido que desde hace seis años es el mismo. Tenemos el apoyo de la Municipalidad ya que va la Dirección de Tránsito, ambulancia del 107, en otros años nos han acompañado los cadetes de la Policía. Lo más importante es la participación de personas ciegas que van en bicicletas tándem, con la colaboración de personas que van guiando", continuó diciendo.



La fundación se creó hace seis años para poder sostener el Hogar Jardín Florido. El hogar ya tiene 20 años. Está dedicado a personas ciegas, con baja visión y con necesidades especiales. Es único en su tipo en la Provincia de Entre Ríos y Santa Fe. Hay 12 personas alojadas allí.



"El hogar tiene muchas necesidades. Las personas que están hacen algún aporte, unos más, otros menos, otros nada. Desde la fundación hacemos actividades para poder sostener el hogar, juntar algún dinero para pagar los gastos. Familiares, amigos, vecinos, instituciones también aportan", remarcó Marcoantonio.



Las personas que viven en el hogar realizan variadas actividades: los lunes y jueves trabajan con una terapista y una psicóloga. También va una profesora de cocina que dicta un taller. Los miércoles, una profesora da un taller de reflexión y fe, en el que leen la palabra de Dios.



"Es un hogar no es un geriátrico -aclaró la presidenta-. La más joven tiene 24 años y la persona mayor tiene 88 años. Algunos son de Paraná y también de otros lugares de la provincia", describió.



Interrogada sobre la necesidad más acuciante que tiene el hogar, la presidente no dudó: "Nosotros les pedimos siempre a la gente que vayan a visitar el hogar. Porque ahí se ven las necesidades, pero las visitas son muy importantes porque hay personas que viven en el hogar y no tienen a nadie. Tenemos la suerte que el último sábado de cada mes viene una familia de Crespo y pasa la tarde en el hogar. Es una fiesta para todos. Ellos traen comida, tortas y comparten. Ellos pasan acompañados y hablan de todos los temas".



El hogar surgió por iniciativa de varios profesionales médicos y dos personas no videntes, Ramón Balmaceda y Yamila Abdala, que actualmente son pilares fundamentales de la institución. Ramón tenía experiencia y venía de un instituto. Yamila había comenzado la carrera de Psicología. Sumaron experiencias, inquietudes y ganas y con el claro apoyo de otras personas fundaron el Hogar Jardín Florido.



"Entre todos creamos ese lugar, porque no había. Una trabajadora social hizo un estudio y vimos que no había ningún lugar para personas ciegas, y hasta ahora sigue siendo el único en la provincia", reafirmó en declaraciones a El Diario.



El hogar Jardín Florido está en la calle Florencio Sánchez 823, y su teléfono es el 4373615.