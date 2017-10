Bértoli, sobre Boca: "El fútbol da la posibilidad de que cualquiera pueda ganar"

Bértoli: "Ganarle a Boca sería un lindo regalo de cumpleaños"

Patronato se prepara para recibir a Boca, en el marco de la 6ª fecha de la Superliga. El partido se jugará el domingo desde las 20.05 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella.Durante la tarde de este jueves, el equipo que dirige Juan Pablo Pumpido probó la cancha y la estrategia para enfrentar al último campeón del fútbol argentino.En diálogo con, el DT explicó que "los partidos son momentos, no es como en otros lados que sabés que uno la va a manejar todo el tiempo y el otro la va a esperar. Acá hay momentos donde uno presiona, donde uno espera, donde se sale de contra, y hay que saber manejar eso".En lo personal, asegura que se prepara igual que para cualquier partido, aunque destacó que "hay que tener precauciones por la jerarquía que tiene el rival". En ese sentido, señaló que "el que nos ve entrenar todos los días sabe que trabajamos de la misma manera en el lugar que sea".El capitán y arquero del Patrón, Sebastián Bértoli, dialogó cony manifestó que "los desafíos que nos hemos ido poniendo y soñando se han cumplido y estamos felices de poder vivir este momento".Resaltó que harán hincapié, como hasta ahora, en hacerse fuertes de local. Destacó el buen arranque del equipo en este torneo y dijo que ", sumar puntos, vernos en el lugar en el que estamos".Expresó además que "esto es fútbol y, si bien tenemos realidades deportivas distintas,. Tenemos la fortuna de haber hecho muchas cosas posibles. Estamos confiados en que podemos sumar, que podemos ganar y que en nuestra cancha a los rivales y equipos grandes les cuesta".Para el partido, Boca no tendrá a Gago (por su lesión en las Eliminatorias), a Cardona (porque fue expulsado en el último partido) y a Goltz (por una molestia física). Al respecto, Bértoli consideró que "tienen muchísimo plantel, tienen muchísima jerarquía y si no juega uno juega otro de similar característica. Sabemos que va a ser un rival difícil y un equipo difícil, es un club que exige mucho".El día después del encuentro, el 16 de octubre, es su cumpleaños. "Sería como el año pasado cuando jugamos con River, fue el Día de la Madre y mi cumpleaños. Este año será con Boca, Día de la Madre y mi cumpleaños al otro día.", agregó.Por otra parte, manifestó que "esto es fútbol, hay que pensar en uno, para eso trabajamos todos los días.. Más allá de que Boca sea el último campeón y venga jugando muy bien, el año pasado nos tocó jugar contra un River campeón de la Libertadores y lo sufrimos, pero nos acomodamos y terminamos ganando.".