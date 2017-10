"Siempre pensaba mucho en los demás para ayudarlos", dijo el hijo de Zamora

Policiales Ex director de Tránsito murió tras arrojarse al vacío en las Cinco Esquinas

Uno de los hijos del fallecido ex director de Tránsito de Paraná, José Zamora, relató cómo fueron los últimos momentos que ex también ex concejal compartió con su familia. "".En diálogo conexpresó: "En este momento no tengo el tiempo para pensar los motivos, porque mi familia está muy mal. En las que más pienso es en mami y en mi hija que son las más afectadas en el sentimiento"."Vino un fiscal, dijo que verá las cámaras, con quién habló, cual fue el detonante. Veremos por qué tomó esa decisión y qué pasó. A mi me sorprende, porque", expresó el joven.Y enseguida insistió: "Fue un tipo que siempre nos enseñó a pelearla. Si nos falta una patita en la mesa le ponemos una piedrita, pero hay que seguir para adelante, para construir y mejorar la situación. Siempre pensaba mucho en los demás. Quería ayudar a sus amigos y compañeros.", manifestó.Poco después de las 9 de este jueves, la noticia acerca de un hombre que se había arrojado del edificio municipal de Cinco Esquinas causó conmoción en la ciudad. Poco después se confirmó que José Zamora había fallecido, aparentemente en una autodeterminación mediante la cual se arrojó desde la terraza, cayendo en un entrepiso del lugar.