Juegos Evita: Llegaron las primeras medallas para Entre Ríos

Este martes en el ciclismo hubo una jornada brillante de los representantes provinciales. En la competencia de 500 metros Varones Sub 16, Valentín Medina (Concepción del Uruguay) obtuvo la medalla dorada, escoltado por Manuel Valiero (Lucas González) que se llevó la presea de plata. En tanto, en la disciplina se sumó el bronce de Milagros Sanabria (Colonia Avellaneda) en Femenino Sub 16 en la misma distancia.



Por su parte, el atletismo, una disciplina que habitualmente aporta a la cosecha de medallas entrerrianas en los Juegos Evita, consagró con la otra presea de oro para la provincia a Caterina Massera (C. del Uruguay) en Lanzamiento de Martillo categoría Sub 17.



Otra de las alegrías llegó de la mano de la natación dado que Valentino Alegro (Paraná) obtuvo dos medallas de plata: 200 metros combinados y 50 m. pecho Sub 14. También hay que resaltar el podio conseguido por Delfina Larrosa (Concordia), que se colgó el bronce en la prueba de 50 m. pecho Sub 14.



La competencia continúa este miércoles con gran actividad para los atletas entrerrianos en la ciudad balnearia.