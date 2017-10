Madre denunció los maltratos que sufre su hijo con Asperger en la escuela

El drama de una mamá cuyocontó aque no encuentra respuestas ante los reclamos para hacer valer sus derechos por una educación integral para el pequeño.El Síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo, una variación del desarrollo que acompaña a las personas durante toda la vida. Influye en la forma en que éstas dan sentido al mundo, procesan la información y se relacionan con los otros, según consignaron profesionales de la Asociación Asperger Argentina (AsAAr)."A mi hijo lo diagnosticaron en octubre del año pasado, en Jardín de 5 estuvo bastante bien, pero llegó a primer grado y ya a principios de año comenzamos a tener varios problemas con respecto a su maestra", comenzó su relato.. Gritaba. Los compañeritos le avisaban a la ella que él quería ir al baño y él decía que no. Los mismos niños de la escuela me decían que él le gritaba a la seño pero que ella no lo escuchaba", indicó la mujer.El episodio, hasta indignante, se registró en junio pasado durante la mega muestra Tecnópolis Federal en Paraná., reveló Méndez Viola."Yo lo llevé el viernes a la escuela y no había nadie; me enteré por una ordenanza que se habían ido a la muestra, siendo que el día anterior había tenido una reunión con ellos y no me avisaron", rememoró la mujer.En la oportunidad, esta mamá denunció que su hijo es víctima de maltratos por parte de la maestra., situaciones que fueron me relatadas por otras mamás justo cuando salió lo del Asperger en Buenos Aires", indicó.La mujer se refiere al caso de un grupo de madres que envía a sus hijos al colegio San Antonio de Padua, en Merlo, las que en un grupo de Whatsapp celebraron que el niño con Síndrome de Asperger había sido expulsado del curso."Nosotros compartimos esa publicación y ellas me dijeron `nosotras sabemos cómo tratan a tu hijo´", recordó la mamá.Otro episodio que reafirmó la preocupación de la mujer fue "el 31 de agosto cuando se hizo un acto de Adultos Mayores en la escuela"."A la salida, cuando llegó el transporte,, contó la mujer. En aquella oportunidad, la vicedirectora del establecimiento educativo argumentó que "el niño no hace caso"."Por una semana no lo mandé, porque con qué tranquilidad lo envío al colegio si no sé lo que le puede pasar", justificó.