Nombres significativos: Un camino desandado para llamar a su hija Poema

"Es la persona la que hace al nombre", con esa frase el periodista y locutor paranaense Jorge Calcina reveló al programaque se emite porpor qué llamó a su hija Poema María de los Ángeles.Calcina reconoció que el nombre Poema no lo convencía en un principio, era el de una amiga de su madre, pero que cuando le dijeron que no podía inscribirla en el Registro Civil, se le erizó la piel."Había sido bautizada a la semana de nacida, así que ya tenía el nombre impuesto", rememoró.La pequeña estuvo hasta tres meses sin DNI y sin cobertura médica al no poder ser inscripta en el Registro Civil."Si el nombre no estaba en el listado del Registro Civil, no podía ser inscripta, así que tenía que hacer una presentación con antecedentes familiares, que por qué le quería poner ese nombre y explicar que no era peyorativo", explicó Calcina.Pero eso no fue todo. "El escrito tenía que ser recibido por el responsable del Registro Civil, solo para que éste lo rechace. Con eso, tenía que ir a un juzgado, hacer la presentación para que el juez ordene habilitar el nombre de Poema", agregó.Además, el argumento central del escrito que Calcina presentó ante la Justicia, apuntaba a un justificativo muy especial. "Poema María de los Ángeles porque mi hermano había fallecido hacía poco y se llamaba Ángel", reveló. "Era una manera de recordarlo también", destacó."Es la persona la que hace al nombre", subrayó el periodista y locutor de la ciudad, al indicar que Poema "es un nombre muy particular, tiene esa característica de no ser tan común, tiene una buena sonoridad, significa algo muy lindo y a todos les causa algo".