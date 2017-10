Con optimismo, hinchas de Patronato hacen largas colas para comprar entradas

Patronato recibe este domingo a Boca Juniors y los hinchas del equipo local formaron desde la medianoche de este martes colas frente al Grella para adquirir su entrada.La boletaría comenzará la venta desde las 9 y hasta las 19, tanto para Socios, como para No Socios.Desde el programadedialogaron con algunas de las personas que formaron las más de dos cuadras de cola para comprar las entradas. Todos, hinchas de Patronato, se mostraron muy expectantes por el partido con Boca y vaticinaron un triunfo del equipo que dirige Juan Pablo Pumpido."El Patrón gana 2 a 0, con goles de Quiroga", adelantó un jovencito, unos de los primeros en la fila, que llevó "mate y galletitas y una cobija" para pasar la noche y conseguir su pase.Aun tapada con una manta, una mujer, que también llegó tras el partido de Argentina, vaticino triunfo de Patronato "con dos goles de Balboa".Otro hombre contó que llegó a las 5 de la mañana. "Tenemos fe que le podemos ganar a Boca, ya le ganamos a River en la misma fecha. Nos vinimos preparados para aguantar el frío y poder conseguir una entrada", dijo.Los hinchas esperan ansiosos el encuentro y tienen fe: "Ganamos 3 a 0, tengo mucha confianza en Patronato" dijo una mujer que aguardaba por entradas para visitar la cancha el domingo con toda su familia."La gente tiene que acompañar siempre al equipo, no sólo cuando enfrenta a grandes planteles. Me gustaría que gane Patronato, anoche lo vi jugar a Benedetto y espero que siga así", dijo entre risas otro señor que aguardaba su lugar para comprar una entrada."Ni que hablar, gana Patronato 3 a 0, con eso me conformo", dijo otro hincha del Patrón.El domingo todos estarán alentando al equipo local, al club de sus amores y tienen fe en el equipo que siempre ha demostrado hacerse grande ante los grandes.