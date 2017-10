Hinchas "acamparon" frente a Patronato para conseguir una entrada

Hoy comenzarán a expenderse las entradas para el partido del próximo domingo, en el cual Patronato recibirá desde las 20.05 a Boca Juniorse. Desde las 9 y hasta las 19 estarán abiertas las boleterías del estadio Grella, tanto para Socios, como para No Socios. Sin embargo, desde anoche comenzaron a registrarse colas frente a la sede de calle Grella. Varias personas se dispusieron a pasar la noche en el lugar para no perderse su ticket ante lo que se estima será una gran demanda.Los precios para cada ubicaciones serán: Socios: San Nicolás: Caballeros 400 pesos; Damas y Jubilados 300; Menores 150 pesos. Grella: Caballeros 200 pesos; Damas y Jubilados 100; Menores 60 pesos. Ayacucho: Caballeros 300 pesos; Damas y Jubilados 200; Menores 150 pesos.No Socios: San Nicolás: Caballeros 600 pesos; Damas y Jubilados 400; Menores 400 pesos. Grella: Caballeros 250 pesos; Damas y Jubilados 130; Menores 80 pesos. Ayacucho: Caballeros 400 pesos; Damas y Jubilados 300; Menores 200.Los discapacitados acreditados para este partido (van a la cancha con un acompañante) fueron 44. En el club se basaron en los registros de los últimos partidos y la pasada temporada, para no dejar afuera a quienes van con mayor continuidad a la cancha.

Patronato se movió por primera vez pensando ciento por ciento en Boca Juniors. El entrenador Rojinegro, Juan Pablo Pumpido dispuso de trabajos con pelotas, buscando precisión en los pases y mucha intensidad.Luego decidió que se realicen trabajos con pelota en espacios reducidos. Utilizando dos equipos. Primero, quienes aparecen como posibles titulares para jugar ante el Xeneize trabajaron en la parte defensiva, haciendo hincapié en la contención y como presionar al equipo de Guillermo Barros Schelloto. Luego fue el turno de atacar y ver cuales pueden ser los mejores caminos para hacerle daño a puntero del campeonato.Patrón recibirá este domingo desde las 20.05, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Boca, por la sexta fecha de la Superliga del fútbol argentino. El juego será arbitrado por Facundo Tello.En el ensayo de ayer Pumpido puso lo que tiene en mente, mientras, quienes se pudieron mover con mayor intensidad este martes, publica El Diario. Dentro del once que eligió el DT estuvieron: