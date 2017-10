Patronato espera a Boca con nuevos baños, luminarias y un césped impecable

Patronato ultima los detalles para recibir el domingo a Boca Juniors, el puntero de la Superliga. Los ojos del país estarán posados en el estadio Presbítero Grella que se está poniendo a tono para un acontecimiento de esta envergadura. Emiliano, uno de los cancheros, explicó aque "el césped se corta todos los días y esta semana fertilizamos un poquito más para que ayude al color. Tiene un buen colchón y lo principal es que ruede bien la pelota".Acotó que "una lluviecita no le vendría mal por los trabajos que venimos haciendo". Además, explicó que las diversas tonalidades se logran "con el peinado. Se hace un corte hacia un lado y hacia el otro. Así se forman los cuadrados o franjas".Admitió además que "tuvimos un poco de problemas en el área de calle Grella por el intenso uso que se le dio anteriormente, pero ahora ya está reparada".También en el sector de los bancos de suplentes, empleados del club colocaron césped sintético en lugares donde no hay pasto natural y hasta el momento había baldosas. "Desde AFA nos habían pedido que cubriéramos el sector duro para que no patinen con los botines. Lleva una capa de arena para sostener y es lo más parecido a lo deportivo", dijo aHugo Velázquez.Enseguida comentó que "en vestuarios se hicieron muchas obras, se mejoraron las que estaban. Se pintaron las tribunas".Por su parte, Juan Carlos, otro de los trabajadores dio cuenta de que en la tribuna de calle San Nicolás "se hicieron baños nuevos. Los móviles de Televisión se instalarán detrás de la tribuna de calle Ayacucho".Finalmente, resaltó que también se colocaron nuevas luminarias que se estrenarán para este trascendental partido.