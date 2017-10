Cuenta regresiva para la Feria del Libro: Más de 76 stands y 45 expositores

"El valor incalculable de la Feria del Libro"

Bonasso y su último libro

Programa de la Feria del Libro

Miércoles 11

Jueves 12

Viernes 13

Sábado 14

Domingo 15

Bajo el lema "Un río, una mirada, un libro", esta nueva edición busca acoplarse al entorno ribereño en el marco de la política cultural de la actual gestión orientada a que toda la ciudadana tenga acceso a estas propuestas. Contará con más de 76 stands de librerías, editoriales y escritores referentes de la región y 45 expositores. El cierre estará cargo del periodista y escritor Miguel Bonasso.A partir de esta apertura, el público podrá visitarla de 9 a 21, con entrada libre y gratuita. El cierre oficial de la muestra, pone en el centro la figura del destacado periodista de investigación, ex legislador y escritor Miguel Bonasso, ocasión para la presentación de su nuevo libro "El hombre que sabía morir".Con la convicción de que esta edición propiciará un espacio de gran convocatoria, Paraná se prepara para transformarse en unos días más en una verdadera ciudad de libros. Desde la Secretaría de Cultura se está trabajando en la organización de espacios de encuentro destinados al acceso y difusión de los libros, con amplias propuestas literarias y culturales con destino a un público variado en edades y preferencias.Esta nueva edición contará con la presencia de periodistas comoTambién confirmaron su presencia los escritores y periodistas locales Daniel Enz, Jorge Riani y Ricardo Romero, quienes desarrollarán charlas destinadas al público asistente.Al referirse a la organización de esta nueva edición, la titular del área de Cultura de la comuna Magda Varisco remarcó el valor incalculable que reviste como un espacio destinado a los lectores y como referente para la captación de un nuevo público. "Hablando de cultura, el libro tiene que ser una de las mejores y mayores herramientas nuestras.", dijo, agregando además que "a diferencia de las ediciones anteriores, en esta ocasión se presentarán libros de distintos escritores del país en Sala Mayo, lo que permite que el autor tenga su espacio para comentar y permitirse disertar sobre su creación".En este marco, en el día de ayer se realizó una nueva reunión entre el Municipio y libreros locales para seguir definiendo detalles organizativos. Un encuentro altamente positivo por cuanto el sector manifestó su conformidad con esa nueva edición, que genera grandes expectativas en la ciudad en el marco de un excelente fin de semana largo.El cierre oficial de la muestra estará a cargo del prestigioso periodista Miguel Bonasso con una disertación y la presentación de su nuevo libro (*)"El hombre que sabia morir". Una obra que surge a partir de la interacción de personajes históricos que existieron (Fidel Castro o José Ber Gelbard, ministro de Economía entre 1973 y 1974) con personajes literarios inventados por el mismo autor.Un texto que combina realidad con la ficción en la cautivante pluma de Bonazzo con todos los contrastes propios de un tiempo y sus personajes recreando historias que logran atrapar la atención del lector.(*) El hombre que sabía morir "Agosto de 1976: el jet Falcon se estrella a pocos kilómetros de Acapulco. Aparentemente, los restos destrozados suman tres cuerpos: los de dos tripulantes y el del pasajero que contrató el vuelo, un banquero judío-argentino que hace negocios a la vez con el Mossad y con Montoneros. Abril de 1989: una hermosa joven, hija del magnate, desaparece en Cancún. El Hombre que sabía morir recibe la noticia en un rincón secreto de Cuba y decide resucitar. En México, los narcosatánicos tejen su telaraña. Popeye, el cerebro de la CIA, prepara la Operación Greyhound contra la Isla. Pablo Escobar Gaviria es de la partida. Sobre el tablero, las piezas atacadas: Fidel, Raúl y la Seguridad cubana. Con ellos, sus aliados del KGB y un insólito policía yucateco". A partir de estos ingredientes, el maestro de la no ficción".Miguel Bonasso, compone una novela vertiginosa, donde se conjugan intriga, violencia y momentos de terror profundo, en los que el Mal establece su reinado absoluto.19 hs Inauguración oficial con la presencia del Presidente Municipal, Sergio Varisco.Actuación del Ballet Estable Municipal y el Coro de la Ciudad.11 hs -Charla "Reflexiones" destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto15 hs - Charla "Reflexiones" destinada especialmente a los jóvenes, a cargo de José Luis Prieto16 hs - Charla sobre "La creación literaria", a cargo de Elián Del Mestre18 hs - Presentación del libro Antología del Viento: Herencia de Agua. Poetas invitados: Julio Federik, Graciela Pacher, Juan Manuel Alfaro y Marta Pimentel. Auspicia Asociación Personal Legislativo de Entre Ríos19.30 hs- Presentación del libro El Ermitaño de Cabo Vírgenes de Aníbal Antonio Parera21 hs: Actuación de El Esquinazo Tango y La Fragua (folklore)16 hs - Charla "La Cultura Védica de la India" -a cargo del Centro Cultural Hare Krishna Paraná-18 hs - Presentación del libro Crónicas Patrias de Pablo Felizia (sobre Veteranos de Malvinas)19 hs - Presentación de la nueva novela de Ricardo Romero, "El conserje y la eternidad"20 hs - Charla "Análisis de la realidad nacional", a cargo de Marcos Aguinis.21 hs - Actuación de Lorena Cura (folclore) y Claudio Cortez (tango)17 hs - Presentación del libro "La Sublevación de las aguas" (poemario) y "El country de los Kimaki" (narrativa), de Marta Pimentel Álvarez.18 hs - Presentación de la periodista Mirian Lewin19 hs - Presentación del libro "Historias en silencio" de Carlos Menú Marque20 hs - Panel "La importancia de los libros periodísticos en estos tiempos en Entre Ríos", a cargo de Daniel Enz y Jorge Riani.21 hs - Actuación de Ángela Herrera (tango), Yuruma (folclore) y Ballet Estable Municipal.16 hs - Presentación de los Talleres Literarios Municipales, dirigidos por Graciela Dobantón y Fabián Reato17 hs - Presentación del Taller de Poesía Municipal "Quizás hasta ahora no haya entre nosotros nada interesante", dirigido por Marita Balla18 hs - Presentación del libro Historia de los Cines en Paraná de Claudio Cañete19 hs - Charla Fundación Logosófica20 hs - Charla y presentación del nuevo libro del periodista y escritor Miguel Bonasso21 hs - Actuación de Pilo Godoy y Ache Bembé (música centro americana).