Decomisaron aves autóctonas utilizadas para la venta ilegal: Serán liberados

Otros controles

La Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria y la Policía de Entre Ríos allanaron una vivienda de Paraná y encontraron una importante cantidad de aves y de jaulas con tramperas. También se realizan controles de pesca.En un allanamiento realizado en una vivienda delEn este procedimiento, que se realizó conjuntamente entre inspectores de la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria (DGFA) de la provincia y efectivos policiales de las comisarías 5ª y 16ª, se encontraron animales de distintas especies, jaulas y tramperas, y se constató que los propietarios de la vivienda carecían de la documentación que acreditara la procedencia de las aves. Tampoco contaban con licencia de caza, por lo que se labró el correspondiente acta de infracción.y entregados bajo actas al director del lugar para que analice el tratamiento, cuidado y liberación, ya que las aves se encontraban en cautiverio; mientras que las jaulas y tramperas fueron destruidas."La aprehensión y tenencia de animales propios de la fauna autóctona se encuentra prohibido por Ley y el daño ocasionados a estas especies muchas veces es irreparable. Es importante tomar conciencia que su comercialización produce un gran daño a los recursos naturales y al ecosistema de nuestra región, llegando a poner a más de una especie en peligro de extinción", remarcó el director general de la DGFA, Juan Mansur.La Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria también efectuó controles a vehículos que transportaban pescados por el departamentoVictoria, donde se verificó documentación habilitante, cantidad física de las especies y las medidas de las piezas.Estas inspecciones se llevan a cabo de manera conjunta entre la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria (DGFA) de la provincia, a través de su cuerpo de inspectores, Gendarmería y la Policía, con la intención de intensificar los controles de pesca comercial, tenencia de especies y transporte de mercadería. Si bien no hubo decomisos ni retenciones, se realizaron inspecciones sobre vehículos de transporte de pescado para verificar tanto las cantidades físicas de acuerdo a lo constatado en la documentación, como las medidas de las especies, controlando si se encuentran dentro de la talla habilitada para la comercialización.La pesca comercial es una actividad regulada por Ley Provincial Nº 4841, y resoluciones complementarias, lo que constituye el marco legal por el cual se rige la DGFA como organismo de aplicación para realizar los controles pertinentes.Al respecto, el director general de la DGFA, Juan Mansur, comentó: "La pesca comercial como actividad es una prioridad, ya que es un eslabón importante de la cadena de valor de los entrerrianos. Por ello es necesario que se cumplan con las normativas a fin de no entorpecer la actividad y, a la vez, ajustarse a los requerimientos legales, permitiendo también el cuidado del recurso ictícola. Los controles que realizamos desde la dirección no sólo son necesarios sino también obligatorios".