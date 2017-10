Paraná será el centro de atención de miles de personas el próximo fin de semana

Sorteos de Elonce

Se inicia la cuenta regresiva para un fin de semana en el cual los ojos de muchísima cantidad de gente estarán puestos en la capital entrerriana que será escenario el domingo de la 19° edición de la Fiesta de Disfraces.Esa misma jornada, desde las 20.05 se disputará el partido entre Patronato y Boca Junios, mientras que este miércoles se inaugura la quinta edición de la Feria del Libro . Bajo el lema "Un río, una mirada, un libro", en la Feria habrá más de 76 stands de librerías, editoriales y escritores referentes de la región y 45 expositores. El cierre estará cargo del periodista y escritor Miguel Bonasso.También el viernes a las 17 partirá desde Hasenkamp la multitudinaria peregrinación que une esa ciudad con Paraná, donde los peregrinos arribarán pasadas las 18 del sábado.El Club Atlético Patronato recibirá a Boca en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Las entradas se venderán los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de octubre, de 9 a 19. MIRÁ LOS PRECIOS "La fiesta viene muy bien, la gente viene acompañando y el clima también, que es fundamental. Pudimos conseguir un predio cerca, en una ciudad que se está yendo para afuera, eso es un logro. Estamos ultimando detalles", dijo Julián Abramor, uno de los organizadores de la Fiesta de Disfraces.En el main stage, epicentro de los espectáculos artísticos, musicales y tecnológicos de la noche del 15 de octubre, actuarán Poncho, The Reverend Sons of y Catarina Spinetta. En los escenarios de las otras carpas tocarán Mano Arriba, Sin Ensayo, La Don Johnson, Pasándola Bomba, Pibes Chorros y Yerba Brava, entre otros artistas que se irán confirmando durante la semana. El sector Electrónico ofrecerá un line up que contará con la actuación de Dubfire -DJ iraní-estadounidense que se encuentra de gira por Londres, Barcelona, Ibiza, Glasgow, Berlín, New York, entre otras ciudades, presentando A Decade of Dubfire- y Marc Houle -DJ canadiense de reciente paso por Buenos Aires y otras capitales latinoamericanas-, entre otros DJs."Estamos sorprendidos por cómo se ha dado la venta, que se potenció muchísimo on line y con tarjeta. Esperamos una cantidad de gente similar al año pasado, cerca de 37 o 38 mil personas", estimó Jorge "Ioy" Uranga, otro de los organizadores.Y acotó: "La idea es que no se suspenda si llueve, por fuerza mayor sí habrá que reprogramarla, pero dos semanas más tarde, porque el 22 son las elecciones". No obstante, los pronósticos son más que alentadores.Mientras tanto, para que la mayor cantidad posible de lectores y televidentes de, puedan estar presentes en la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica, que se desarrollará el próximo 15 de octubrePara participar de este sorteo, ingresá al siguiente posteo en nuestra fan page y seguí las instrucciones. No te quedes afuera,que ya empieza a palpitarse.

Atento Paraná.. nuevos horarios en el local de calle cervantes 09. Abrimos de mañana y tardes (lunes a viernes) pic.twitter.com/A9JdbSCPeT — Fiesta de Disfraces (@FDD_Parana) 4 de octubre de 2017

---------------------------------------------------------->>- Cervantes 9 - Lunes a Viernes (8:30 a 12:30 y de 13.30 a 17.30hs) | Efectivo/Tarjeta de Débito.>>- Cotillón Fiesta - Av. Gral. Paz 5359 - Lunes a Sábados (8:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 hs)>>- Groove Av Santa Fe 4389 Lunes a sábados (13:00 a 20:00 hs)- Abasto Av Corrientes 3247 Todos los días (14:00 a 22:00 hs)- Opera Av Corrientes 860 Lunes a Sábados (13:00 a 20: hs)>>- Sport 78 (Shopping del Siglo) Lunes a Viernes (10:00 a 13:00 hs y 15:00 a 18:30 hs) Sábados (10:00 a 13:00 hs)>>-Quality Espacio - Av. Cruz Roja 200 Lunes a Viernes (10:00 a 20:00 hs) Sábados (10:00 a 14:00 hs)----------------------------------------------------------Venta Online Sitio Oficial - Retiros sin cargo en Paraná - Envíos a todo el país.Medios de pago: Pago Fácil - Rapipago y Tarjetas de Crédito (ver tarjetas con cuotas sin interés en www.mercadopago.com.ar/promociones Ticketek - Puntos de venta en Rosario, Córdoba, Buenos Aires y envío a todo el país.