"La gente cuida la Fiesta de Disfraces", destacaron desde la organización

Los inicios de la fiesta y el trabajo en equipo

Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de Disfraces. A casi una semana del gran evento, ultiman detalles vinculados al armado de la infraestructura en el predio, que espera la llegada de más de 40.000 personas.Mientras tanto y en los últimos días, los organizadores fueron brindando detalles de lo que será la edición Nº 19. La temática central del escenario es "la odisea del hombre en su camino de vida, desde los albores de los tiempos como simios hacia la actualidad como humanos, proyectándose hacia el infinito. Se trata de "la odisea de vivir, de trascender lo carnal en la búsqueda hacia lo espiritual, creando el espacio para SER LO QUE QUEREMOS SER"."Estos últimos días nos enfocamos en el armado del predio, en el campamento. Estamos en la recta final. Siempre hacemos hincapié en la seguridad de la gente, nos parece lo más importante porque tenemos más de 40 mil personas a cargo. En algunas épocas se complicaba por los accesos a la fiesta y la pasábamos mal, pero trabajamos para que esas cosas no vuelvan a suceder. La misma gente cuida la fiesta también", expresó Ioy Uranga, organizador, en diálogo con el programa A Media Mañana, que se emite porAdemás y respecto a los artistas, se informó que en el sector electrónico habrá dos Dj internacionales. En el escenario central habrá algunas bandas electrónicas, como Poncho, The Reverend Sons Of y Catarina Spinetta. En las carpas de cachengue estará Mano Arriba, Sin Ensayo, La Don Johnson, Pasándola Bomba, Pibes Chorros y Yerba Brava. Asimismo, dos DJs internacionales tocarán en el Elysium Techno Outdoor Stage: Dubfire y Marc Houle, quienes le darán vida a este espacio electrónico y al aire libre junto a otros Djs de renombre.Ioy contó que los preparativos para la fiesta inician siempre a principio de año, en febrero. "Como grupo año a año fuimos madurando y trabajamos más tranquilos pero siempre surgen imprevistos, principalmente la última semana. Esta es la fiesta Nº 19 y ya estamos pensando en la 20. No lo proyectamos, se fue dando año a año", relató.Asegura que esta "empresa" no "figura en ningún libro" porque "somos un grupo de amigos, somos todos jefes, pero sabemos separar la amistad del trabajo. En las reuniones levantamos un poco el tono pero se termina y nos vamos a tomar una cerveza. Nos juntamos como grupo los lunes y después cada uno trabaja en su área".Comentó que la fiesta es un complemento a sus actividades, un hobby que terminó en negocio. "Seguramente esa es una de las claves del éxito que tuvo, que fue impensado. Además, se genera mucha movida, mucho trabajo para mucha gente", dijo.Finalmente, consideró que "Paraná tiene mucha joda. Lo vemos mucho en los boliches, viene mucha gente de afuera, les gusta la ciudad. Lo disfrutan. Vemos que la oferta gastronómica y demás está levantando. El paranaense es exigente".