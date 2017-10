Fiesta de Disfraces: Derivarán turistas a localidades vecinas

Faltan nueve días para la 19ª Fiesta de Disfraces y en Paraná los, según indican desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. En este marco, Marcelo Quiroga, el titular de la entidad, comentó que "se espera una concurrencia de 50.000 personas, de los cuales". A su vez, indicó: "Seguramente en los próximos días se va a completar la reserva de plazas homologadas en la capital entrerriana, que son alrededor de 3.200, y empezaremos a".En las áreas de atención al Público de Turismo admiten que los alojamientos no homologados también registran un porcentaje similar y que las consultas de personas de afuera con intenciones de participar en la Fiesta son constantes. "Atendemos llamados todos los días. No obstante, con el correr de los años la gente ya fue tomando conciencia de que deben reservar con tiempo para asegurarse un lugar donde alojarse", señaló una de las referentes a diarioMientras tanto, avanza el armado de los escenarios en el predio de nueve hectáreas situado en el Acceso Norte República de Entre Ríos al 3.500, entre las calles Juan Morath y Jorge Luis Borges. "Se trata del mismo predio del año pasado, ubicado a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Paraná, con excelentes accesos y comodidades", afirmaron quienes los organizadores, y adelantaron: "Como en las ediciones anteriores, sobre esa gran superficie se construirá un complejo multiespacio con grandes carpas temáticas y sala VIP, acondicionadas con piso y equipadas con tecnología de última generación en lo que respecta a sonido, video e iluminación.El Main Stage -epicentro por donde pasarán numerosos espectáculos artísticos, musicales y tecnológicos durante toda la noche? será una vez más el corazón de la Fiesta de Disfraces. Y en servicios habrá diversos puestos gastronómicos y numerosas barras. Además, los baños químicos estarán distribuidos estratégicamente en todo el predio". El inicio está previsto a partir de las 20 el domingo 15 de octubre, y desde el viernes previo ya se aguarda la llegada de miles de turistas prestos a disfrutar y divertirse.Mientras tanto, para que la mayor cantidad posible de lectores y televidentes de, puedan estar presentes en la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica, que se desarrollará el próximo 15 de octubrePara participar de este sorteo, ingresá al siguiente posteo en nuestra fan page y seguí las instrucciones. No te quedes afuera,que ya empieza a palpitarse.

Debido al éxito que tuvo en 2016, por segundo año consecutivo se llevará el Campamento FDD. Se trata de una alternativa de alojamiento y diversión exclusiva para asistentes a la Fiesta. La idea surgió para dotar de más plazas hoteleras ?se suman 500 plazas?, ya que la ciudad y ciudades cercanas quedan colapsadas. El Campamento FDD también ofrece "una diversión más extendida" y se puede ingresar desde el viernes hasta el lunes. El complejo, ubicado a 200 metros del predio de la FDD, garantiza la comodidad y seguridad necesarias para trasladarse a un evento masivo.Para esta edición, una grilla de artistas de gran nivel que proporcionarán aún más contenido a la increíble experiencia de vivir esta fiesta. En el Main Stage, actuarán las bandas Poncho, The Reverend Sons Of y Catarina Spinetta. En los escenarios de las otras carpas tocarán Mano Arriba, Sin Ensayo, La Don Johnson, Pasándola Bomba, Pibes Chorros y Yerba Brava, entre otros. Asimismo, dos DJ internacionales tocarán en el Elysium Techno Outdoor Stage: Dubfire y Marc Houle, quienes le darán vida a este espacio electrónico y al aire libre junto a otros DJ de renombre.