Semana de la Integración: "Se trabaja para generar cambios sociales", dijo Ávila

El Gobernador Gustavo Bordet, visitó esta mañana el hospital San Roque, donde entregó una ambulancia y observó el trabajo que realizó este jueves, el artista plástico chaqueño Milo Lockett, quien pintó un mural en el hall de ingreso al nosocomio, en el marco de la Semana de la Integración. El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila.En ese marco, la esposa del Gobernador, Mariel Ávila, destacó la decisión de Bordet de declarar por decreto, la Semana de la Integración. "Se trata de que no haya nadie excluido, de que naturalicemos la discapacidad para que haya un cambio de paradigma", resaltó en diálogo con Elonce TV.Ávila señaló que se busca "poner sobre la mesa, temas importantes que afectan a muchas personas con discapacidad y a muchas familias, y que, en algún momento, se sienten excluidos de esta sociedad", remarcó.La Semana de la Integración, instituida por el gobierno provincial y que se realizará todos los años la primera semana de octubre, y aseguró que "se trabaja para generar cambios de paradigma, cambios sociales. Porque cuando nosotros vemos el comportamiento de los chicos con discapacidad con sus pares, ellos lo toman naturalmente, no hacen diferencia", resaltó Ávila y agregó que "muchas veces somos los adultos los que tenemos las dificultades, y eso debe cambiar. Se debe terminar con los condicionamientos sociales que nos dictan qué es lo `socialmente correcto o no´", dijo a Elonce TV.En su reflexión sobre la integración, sobre todo en los niños con discapacidades, Ávila indicó q Elonce TV que "a veces, se pone un rótulo en nuestros niños para indicar que deben actual de determinada manera. Yo creo que a eso tenemos que empezar a cambiarlo".En ese marco recordó que el lema de la Semana de la Integración es "Mirame, que me gusta" y sostuvo que "se trata de no tener un rótulo, y de que la sociedad entienda las diferencias y de que para esas familias".