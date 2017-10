"No es tan importante la obra del artista sino lo que genera", dijo Milo Lockett

El reconocido artista plástico Milo Lockett estuvo este jueves en el hospital materno infantil San Roque de Paraná, donde pintó un mural en el hall de ingreso del nosocomio. La actividad es parte de la Semana de la Integración que organiza el gobierno provincial.En un descanso de su tarea, Lockett habló cony dijo estar muy contento de estar nuevamente en Entre Ríos. "Acá hay una conjugación entre el arte y la salud, este es un lugar donde los médicos de trinchera y la gente que trabaja en la salud pública todos los días, lucha por generarle mejor calidad de vida a los chicos y para mí es un lujo estar haciendo este mural".

El arte puede ser sencillo, sin perder la calidad

Video: El artista plástico Milo Lockett pintó un mural en el San Roque

"Me gusta la interacción entre el arte y la salud; donde se puede entender que", dijo el artista chaqueño quien llegó a la capital entrerriana acompañado por Fran Carr y Jonatan Navarro, que son sus ayudantes de hace muchos años.Sobre sus dibujos, Lockett indicó que "y eso me parece algo que trasciende lo simpático. Está interesante cuando le generás el deseo de pintar a otro, cuando hablamos de oportunidad, de confianza, de autoestima. Tenemos que hacer mucho hincapié en la educación artística, en la transformación de la educación, tenemos que pensar que estamos formando personas para el futuro y para eso tenemos que generar mucha confianza en ellos para que sepan que lo pueden hacer".Por otra parte, el artista plástico contó que se inspiró en los paisajes verdes que vio cuando llegó a la ciudad para pintar el mural. "Me pareció interesante trabajar con el color del lugar, al menos como yo lo interpreto y que no sea tan complejo, sino más bien sintético". Y agregó que en este caso, empezó a dibujar directamente sobre la pared, sin bocetos previos. "De acuerdo a lo que me va pidiendo el color voy armando una composición; sin descuidar que estamos en la entrada de un hospital y que tiene que convivir la gente, no es tan importante el mural sino la acción que se genera. No es tan importante la obra del artista sino lo que genera y en eso tenemos que hacer hincapié".