El viento sopló con fuerza: "Llegó a 60 km por hora" en Paraná y zona

El viento fuerte "se hizo sentir" en la ciudad.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo desde la noche de este martes, y durante toda la jornada de este miércoles, el alerta sobre vientos intensos, con ráfagas, en el sudeste, centro y norte de la provincia de Buenos Aires; además de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el sur de Santiago del Estero.El programaconsultó al Meteorólogo Alejandro Gómez quien dejó en claro que durante este miércoles sobre Paraná,Adelantó que. Sí habría "aumento nuboso, y posteriormente un descenso de temperatura, aunque no sería importante".Pronosticó queLuego de este sistema frontal que entraría este jueves, "se estacionaría en la Costa Atlántica una zona de alta presión que, para nuestra zona representaría una etapa de estabilidad, aunque las temperaturas no estarían muy altas y si estaríamos con viento del este. No obstante, no se esperan condiciones de inestabilidad".