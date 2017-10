"Cancheritos" cumple un año y lo festeja con un encuentro de fútbol infantil

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El programa "Cancheritos", que se emite por la pantalla de Elonce TV, cumple un año al aire y lo festejará con un encuentro de fútbol. La actividad será el domingo a partir de las 9 y participarán más de 100 equipos.



Marcelo Tortul, periodista a cargo, contó que el evento se presentó en conferencia de prensa para que los niños conozcan cómo es, ya que siempre lo ven en la televisión tras los partidos de los equipos de Primera División, la selección u otro conjunto. "Vinieron acompañados de sus padres o profesores. Les contamos lo básico para el domingo y otras cosas", explicó.



La convocatoria fue un éxito. "Más allá de que muchos equipos juegan liga paranaense a la mañana, querían participar y lo harán en otros horarios durante el día. Todos quieren jugar", dijo.



Expresó además que "este año fueron muchísimas las alegrías y damos gracias a los chicos y sus padres por el acompañamiento. No solo voy los domingos a los partidos, sino que me recorro las escuelitas. Para mi todos son iguales, no hay diferencia por club. Cumplen funciones sociales impresionantes. El deporte los contiene".



"Los chicos terminan de jugar un partido y a los 10 minutos juegan entre ellos con una botella, esto es más allá del resultado y eso es lo que Cancheritos quiere mostrar", finalizó. Elonce.com